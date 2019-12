【番薯知識】番薯都有自我保護機制？為驅蟲害超進化到識咁做...

編按:番薯看似平平無奇,但原來它能發出各種保護自己的機制,免受昆蟲侵食。下文作者就分享了一項關於番薯的研究,看看番薯到底如何能保護自我。

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與更多作者一同討論喜愛話題。】

香港有句諺語「你都成舊番薯咁」形容一個人蠢鈍反應慢,「番薯等於蠢」的起源我們無從稽考,但可以肯定的是番薯都可以很聰明,至少演化出聰明的機制,在田裏不會被昆蟲當成大餐,並會釋出化學物質警告自身其他部份,以及附近鄰居出現危險。

番薯能演化出聰明的機制,在田裏不會被昆蟲當成大餐。(Gettyimages/視覺中國)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

普朗克化學生態學研究所的植物生態學家Axel Mithöfer領導的團隊在上月刊於《科學報告》的報告指,最初團隊留意到台灣兩種番薯「台農57號」與「台農66號」有着不同的生長情況。前者黃皮黃肉,較少被蟲蛀,相反較深色的66號常常都受到蟲害。為了找出原因,團隊將非洲棉樹葉蟲放到這兩種番薯藤上,結果發現兩者在毛蟲進食其葉時都會釋出至少40種已知化學物,但「台農57」號則會釋出更大量的DMNT 。

DMNT是會散發出獨特味道的化學物質, Mithöfer形容DMNT為「總之你不會想用來做香水」的東西,過去DMNT都曾在粟米與椰菜中被分離出,而且可觸發某些植物品種的防禦反應。

團隊其後設立兩個實驗,看看DMNT會否觸發番薯的防禦機制。首先,團隊將兩棵番薯藤放在一起,其中一棵被鉗弄傷並釋出DMNT;然後,團隊再將一棵健康的「台農 57號」番薯藤曝露於人工合成的DMNT中。

結果顯示,在這兩個情況下,曝露在DMNT的番薯藤都在葉上製造更多稱為sporamin的可溶性蛋白質。不過「台農66號」就算在DMNT出現下,都無這種反應。

根據Mithöfer的說法,當毛蟲攝取到sporamin,其消化會被抑制並因為腸道不適立即停止進食。Sporamin是番薯根莖中的主要蛋白質,未煮熟是無法被消化,這就是為甚麼人類也必須煮熟番薯才可食用。

團隊將兩棵番薯藤放在一起,其中一棵被鉗弄傷並釋出DMNT。(資料圖片)

理論上而言,只要基因改造將所有品種的番薯都變成與「台農57號」一樣釋出大量DMNT,將會出現相同的防禦反應,又或以DMNT製造有效的天然殺蟲劑驅趕害蟲。

當然這只在實驗室設定做到的結果,到底實際在田中DMNT的影響力是否如想像中高,又是另一回事,可能一陣風經已吹散DMNT,得物無所用。至於Mithöfer的團隊也無意製造基改番薯,因為在歐洲基改農作物是被禁止種植,所以要全部番薯都有同樣抗蟲能力,暫時還是想想好了。

基改農作物在歐洲是被禁止種植。(Gettyimages/視覺中國)

報告:

Meents, A.K., Chen, S., Reichelt, M. & et al. (2019). Volatile DMNT systemically induces jasmonate-independent direct anti-herbivore defense in leaves of sweet potato (Ipomoea batatas) plants. Sci Rep 9, 17431. doi: 10.1038/s41598-019-53946-0

作者簡介:小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

作者個人Facebook專頁:https://www.facebook.com/pg/siufeiball/

立刻Like!讚好《01熱話》: