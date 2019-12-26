保健品公司老闆講長壽之道　突心肌梗塞倒斃台上　網民：太諷刺了

人人都想長壽，因而保健產品愈來愈盛行。近日內地流傳一段影片，可見保健品公司廣東中億健康科技有限公司的董事長陳沛文正在演講，主題是如何維持健康長壽的方法，以及推廣自家產品「痛風酒」，不料講到一半時，該名老闆突然站不穩，更撞向講桌倒在台上。據了解，陳沛文突然在講台上猝死，享年51歲。

當陳沛文講完最後一句，準備下台時，突然腳軟，整個人傾斜，撞上一旁的講台。〈網上圖片〉

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從片中可見，陳沛文當時仍中氣十足地在台上演講，當他講完最後一句，準備下台時，突然腳軟，整個人傾斜，撞上一旁的講台。台下的員工目睹後，馬上上前查看狀況，並立刻將陳沛文送院，不過陳沛文最終還是宣告不治。

有網民找出陳沛文的背景，稱其身家高達60億元人民幣，是保健品「痛風酒」的發明人以及健康專家，不過公司否認。(網上圖片)

有網民找出陳沛文的背景，稱其身家高達60億元人民幣，是保健品「痛風酒」的發明人以及健康專家。

事件引來網民熱論，有人稱健康專家51歲就離世「真的太諷刺了」、「為自家治痛風的產品做了最壞宣傳」、「保健酒喝少了，提不了神」、「才51歲啊。此人應該說是活活讓錢催逼死的。為了錢，一處一處地奔走，一場一場地宣講，能掙到的，絕不放手，沒日沒夜，高度緊張…..。」亦有人指保健品宣傳不可信，「保健品對老年人的欺騙比傳銷還厲害」、。

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廣東中億健康公司事後證實陳沛文逝世的消息，並指他曾在20年前做過心臟搭橋手術，一個月前在活動現場致辭時突發心肌梗塞離世。不過，公司則指其60億身家、自稱健康專家等網絡消息均不屬實。

（綜合）