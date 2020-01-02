41歲濱崎步突自爆已為人母　未透露經手人身份

41歲的日本樂壇天后濱崎步周四（2日）凌晨突然在官方歌迷會網站上自爆已為人母，留言「我在去年底誕下一位天使，成為一名媽媽（私、昨年末に天使を産みママになりました。）」，並謂會在家庭和事業上繼續努力，但她未有透露BB爸爸的身份。

濱崎步稱：「很多時候，我對於無法平衡自己想要的生活而感到失望，但我很高興能以照顧孩子，作為我未來的生活之一；感謝所有一直理解、接受我的人，同時向世上每位母親致以最高敬意！」

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與年僅20歲舞蹈員傳「母子戀」

日本傳媒指出，由於濱崎步去年不停巡迴演出，雖然常被拍到「發福」照片，但看不出有任何懷孕跡象，因此估計她極有可能是透過代理孕母產子。另外有消息稱，濱崎步所生的是一名男嬰，而經手人是較她年輕的圈外人。

濱崎步近年與年僅20歲的舞蹈員荒木駿平傳出「母子戀」，二人曾被拍到在街頭恩愛拖手，甚至還戴著情侶戒。濱崎步的感情生活一向豐富，曾自爆秘戀日本唱片公司Avex社長松浦勝人，以及與男演員長瀨智也拍拖多年，還先後跟兩位外籍男子結婚，首任丈夫是奧地利籍男模Manuel Schwarz，兩人在2010年元旦爆出婚訊，一年後分手；2016年9月，濱崎步跟第二任丈夫Tyson Bodkin結束2年婚姻，隨後又搭上已婚舞蹈員內山麿我，而早前惹上官非的AAA隊長浦田直亦是她的緋聞男友之一。