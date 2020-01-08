【武漢肺炎】打乞嚏咪用手掩口鼻　實測證用手臂更能阻擋飛沫傳播

武漢爆發不明病毒性肺炎，香港懷疑個案有上升趨勢，更有傳媒指部分地區疑出現「口罩荒」，令港人人心惶惶。為了預防病毒傳播，打乞嚏或咳嗽時要用手掩口鼻是常識也是基本禮貌，不過美國有節目竟曾進行實測，發現阻擋飛沬傳播的最好的方法竟不是用手，而是以手臂遮掩，這方法更獲得美國疾病管制與預防中心（CDC）認證。

有連登網民分享美國節目《流言終結者》的片段，指打乞嚏或咳嗽時以手臂遮掩口鼻更有效防止病菌傳播。（youtube片段截圖）

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有連登網民早前發文分享片段，稱打乞嚏或咳嗽時如想預防飛沬及病菌傳播，「最好唔係用手遮住」，而是以手臂遮擋。帖文分享了美國節目《流言終結者》（MythBusters）的片段，指節目的實測證明其說法有根有據，亦表示澳洲的洗手間亦有相關提醒。

即睇實測過程及結果：

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澳洲政府的衛生部門亦教導民眾在無紙巾的情況下可以手臂遮掩口鼻。（網上圖片）

節目的實驗中，主持人於地上放了量度呎，穿上白色連身保護衣，以顏色水漱口，並分別以手、手肘、手巾遮掩口鼻3個方法，打乞嚏3次以測試顏色水的「射程範圍」，以顯示飛沬的傳播距離。

實測結果顯示，打乞嚏時以手掩着口鼻，飛沬可化為逾百顆水點沾於物品上，最遠可噴至2.89米外；而以手臂及手巾遮掩口鼻則只會造成分別2顆及4顆水點，射程則同為0.15米，可見單單以手掩口並非最有效防止病菌傳播的方法。

有網民同時分享美國疾病管制與預防中心（CDC）的建議，指打乞嚏或咳嗽時，如沒有紙巾或手巾應以衣袖或手臂遮住口鼻，防止病菌散播，並要將用過的紙巾掉進有蓋垃圾筒，之後亦要再以梘液或濃度達60%以上的酒精洗手，因飛沬有機會穿透紙巾沾於手上。

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帖文引起網民討論，有人指外國的學校一向教學生打乞嚏時以手臂遮擋，雖然或會令口水沾於衣服上，但「好過你用手遮完又掂其他嘢」，認為如未能趕及拿出紙巾，這是最好的方法，「最好一定係手肘，打起乞嚏上嚟係好少拎得切紙巾」，又指最重要的是人人也要有防範意識，勤洗手及保持個人衛生。

（綜合）