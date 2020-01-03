【武漢肺炎】連登仔闖廣東野味市場　多圖直擊動物困籠極恐怖

湖北武漢爆發不明原因肺炎，病例增至44宗。官方消息指大部分患者是武漢市江漢區華南海鮮批發市場（又稱「華南海鮮城」）的經營戶，事後市場休市，更被爆場內進行貓狗屠宰，及梅花鹿、活猴等野味交易。有連登仔發帖，自稱身在廣東野味市場，多圖直擊大批不同種類的動物被困籠內，當中不乏瀕危品種，睇相網民驚呼好恐怖，稱猶如置身動物園。

不少網民稱見到果子狸即聯想起03年沙士爆發成因與內地野味有關。（連登討論區圖片）

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發帖連登巴打「公仔人」以「[sars遊]行大陸野味市場，真係好似行動物園，種類比海洋公園仲多」為題，在帖文中上載大量相片，自稱近日曾勇闖廣東一路邊野味市場，繞場一周後發現場內衛生極差，大量動物被困在狹窄鐵籠內，部份更要一隻疊一隻，絕望地等待被宰割淪為食物。

相中可見，除了雞、鴨、豬等一般常見家禽類，貓、免、鼠等寵物品種都有。有網民憑相認出較罕見的動物，例如：梅花鹿、赤麂、果子狸、貂、豹貓、浣熊、箭豬、赤狐、平背鱷龜、土撥鼠、黑眶蟾蜍等，種類繁多令人吃驚。

大量動物被困在狹窄的鐵籠內，部分更一隻疊一隻，等待被宰割淪為食物。（連登討論區圖片）

除了雞、鴨、豬等一般常見的家禽，亦有較罕見的動物如豹貓。（連登討論區圖片）

樓主形容品種太多令人眼花撩亂：「應該(種類)多過海洋公園。」帖文引來網民熱議，不少人一見果子狸即聯想起2003年SARS爆發也與內地野味有關，極擔心樓主此行會感染近期爆發的肺炎病毒，更勸喻他暫時不要回港，樓主只簡單回應：「身體強壯，冇事。」

部份網民直言內地衛生常識差，在不明情況下胡亂進食野味其實非常危險，「全部都係無檢疫過嘅動物」、「啲動物好慘」、「瀨過一次嘢都係唔識學精」。有網民更發現部份家貓身型肥肥白白，而且毛色不俗，疑似是被偷捉回來當作野味出售，「啲貓貓好可憐」、「願佢哋來生可以唔使再受苦」、「點解可以擺到落口」。

大量活家禽在籠內，衛生情況相當惡劣。

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市場內更見其他罕見的野生動物，種類多不勝數。

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除了活家禽，就連寵物兔、豹貓及箭豬都有↓↓

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2003年，香港爆發非典型肺炎（SARS），俗稱「沙士」，是由冠狀病毒引起的呼吸道傳染病，最終奪去299人性命，死亡率驚人。「沙士」2002年尾於廣東順德率先爆發，全國其後在半年內出現近5,000宗病例，逾300人死亡，人人自危。

香港大學醫學院傳染病教授袁國勇研究SARS，發現病毒的天然宿主是來自一蝙蝠品種「中華菊頭蝠」。而果子狸到了野生動物市場時染上SARS冠狀病毒，再傳染至進食野味的人類身上。

（連登討論區）