7剛果漢射殺受保護大猩猩　冷血包圍「戰利品」合照

大猩猩與人類可算是近親，惟人類自私行為卻令全球大猩猩的數量銳減。在剛果，一群男子槍殺身形魁梧的大猩猩後，竟興奮得亮出一排狩槍，並圍著「戰利品」合照。這批照片事後在網上瘋傳，引起網民熱議。由於當地獵殺大猩猩屬違法，所以有保育團體批評這行徑是違反大自然。

法國保護大猩猩組織「L'Association Gorilla」1月5日透過facebook上載這批殘忍照片。照片所見，至少7名男子手持獵槍，圍著被非法射殺的大猩猩合照，其中一張照片更見到他們將獵槍整齊排列好，並放在大猩猩胸前炫耀拍照，當時大猩猩的胸口流出鮮血，奄奄一息坐在中間。據稱，大猩猩在剛果首都布拉柴維爾（Brazzaville）遇害。

這批照片在網上瘋傳後，引起網民激辯，他們紛紛批評非法捕獵者的行為殘忍。「L'Association Gorilla」強調大猩猩是剛果受保護物種，而當地法律訂明嚴禁殺害此類動物。另一個愛護動物組織「Ape Alliance」則形容，殺害大猩猩的行為是「違反大自然的罪行」。

據世界自然基金會（WWF）表示，全球的野生大猩猩面對非法捕獵、疾病和森林砍伐的威脅，目前只剩下1,000隻。由於國內外法律執法不力，加上司法制度效率極低，令非法捕獵活動有增無減。非洲中西部充斥住食用森林獵物的貿易，因為上流社會人士認為大猩猩肉屬於珍饈美饌，結果威脅大猩猩的安全。