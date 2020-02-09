【糖蜜洪水】儲糖罐爆漿現4米高糖浪　摧毀鐵路、建築物兼攞人命

近日不同地區都災難連連，說到災難，很多人首先想到的應該是海嘯、地震、颱風等天然災難，現在我就為大家回顧一下歷史上出現過關於食物的災難，讓大家認識不同種類的災難。

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說到關於食物的災難，不得不提的就是1919年的波士頓糖蜜災難。首先，糖蜜與蜜糖是不同的，糖蜜是利用甘蔗或甜菜製糖時產生的副產品，它是當時美國的標準甜味添加劑，同時亦可以透過發酵來產生乙醇和工業酒精，從而製造無煙火藥。

糖蜜洪水來襲，許多市民、動物及汽車都被捲入浪中，破壞了大量建築物及公路。（維基百科）

當時，美國因為實施禁酒運動，所以國內的乙醇儲量並不多，但由於在第一次世界大戰結束後，各地都需要大量的乙醇來生產火藥，因此，美國工業乙醇公司就收購了波士頓的一間純淨蒸餾公司，希望透過蒸餾和發酵糖蜜來取得乙醇，繼而把乙醇出售至英國法國等地，以賺取金錢。

收購完成後，公司就在波士頓北面的港口旁興建了儲糖槽和管線。起初，其中一個儲糖槽發生了一些小問題，槽的底部有輕微破裂，使住在附近的居民能偷偷走到槽底，用水桶把流出來的糖漿取走，回家食用。

據了解，這場糖蜜洪水有2.5到4.5米高，以每小時56公里速度，威力摧毀附近的附近的高架鐵路系統，並使一列火車脫軌。（維基百科）

但突然有天，因為儲糖槽的機件疲勞，加上外面氣溫突然從零下17度上升至5度，加速了糖蜜的發酵速度，糖蜜發酵時所產生的二氧化碳增加了儲糖罐的壓強，導致儲糖槽發生大爆炸，槽裡870萬公升的糖漿同時爆發出來，形成40英尺高的糖蜜浪，然後瞬間湧到民居當中，大量市民、動物和汽車被捲入浪中，造成21人死亡，150人受傷，大量馬匹和動物死亡，死亡的原因大多數都是因為溺斃或被壓在糖蜜之中而死，另外，鄰近的亞特蘭大大道站也因為糖蜜而被摧毀。

「齊腰深的糖蜜覆蓋了整條街，形成着漩渦，冒着氣泡。哪裡都有東西在掙扎着，分不出那是動物還是人類。偶然有人從這粘稠的東西里拼命掙扎出來，才說明那裡還有生命……大量馬匹像站在粘蠅紙上的蒼蠅一樣死去。越是掙扎，就陷得越深。無論何等樣人，都遭受着同樣的厄運。 史蒂芬‧普利奧 作家

災難過後，美國政府花了四天作救援工作，除後再花了近半年時間來清理街道，包括動用300多人來利用砂吸收街上的糖蜜，然後用鹽水把的糖蜜清洗乾淨。最後，法庭裁定美國工業乙醇公司因忽視儲糖槽的安全而導致這次的災難，因此需要向居民賠償六十萬美元，而公司也因此事而倒閉。

這次糖蜜災難成為絕無僅有的食物災難，後來在波士頓歷史協會在普奥波洛公園內放置了一塊標記牌記錄這場災難。（維基百科）

儲糖槽的原址現今已改建成公園，公園的牆底下興建了一塊糖蜜災難的紀念牌，牌上寫着：波士頓糖蜜洪水，1919年1月15日，位於商業街529號的糖蜜儲存罐因壓力過大爆炸，21人罹難，40英尺高的糖蜜波浪沖毀了高架鐵路，毀壞了多座建築物，淹沒了周邊的街區。儲存罐的結構缺陷與不尋常的暖冬導致了這起災難。

公園的牆底下興建了一塊糖蜜災難的紀念牌。（網絡圖片）

內容提供：褪色的白​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「千其百趣 波士頓的糖蜜災難」​】

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