逾百中國留學生澳洲簽證卡關　有人等超過1年　「拖延不如拒簽」

一批準備赴澳洲留學的內地學生近日向《環球時報》投訴稱，提交的簽證申請未有適時得到回覆，其中有人甚至等待超過1年，連學校發出的取錄通知書及獎學金都已過期失效，簽證都仍未獲批，不少人坦言失望，認為「與其這樣無限期地拖下去，我反而更能接受拒簽」。

該批申請者共165人，包括135名博士研究生和30名訪問學者，均已獲得澳洲多間知名大學，例如新南威爾斯大學（University of New South Wales）和蒙納殊大學（Monash University）的錄取通知書或全額獎學金，然而簽證申請卻遲遲未獲批。

根據澳洲內政部官網數字，申請博士研究生的簽證需時最多4個月，申請訪問學者的簽證則最多26日內批出，但在該批申請者中有105人已等了超過5個月，137人等超過4個月，甚至有人等超過17個月均沒有任何進展，另外有9名學生的等待時間超過1年。

申請者表示，在等待簽證期間曾多次透過電郵、電話等方式聯繫澳洲移民局詢問簽證辦理進度，但只得到官腔式的回覆，例如「所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查」、「完成審查的時間視具體情況而定」等。

有學生形容澳洲政府此舉令他們受盡折磨，「如果認為我們有問題，可以檢查或給出理由拒簽，這樣我們可以重新準備資料再遞，又或者尋找其他出路。我們許多人因為當局拖延簽證而打亂了所有規劃，更不要提等待過程中的精神折磨了。經歷漫長等待不果後，我們的精神和經濟損失又能找誰追訴？」

另有學生表示，澳洲華人老師曾經告訴他們​​，由於目前中澳關係是近年來最差，導致澳洲當局對中國人缺乏信任，簽證都會被送到安全情報部門進行審核而導致延誤；有人甚至懷疑澳洲當局是想透過這種手段逼學生自行撤銷簽證申請，如此一來即使當局拿不出任何證據證明留學生有問題，也可以令其「自願」不來，從而降低所謂「國家安全」風險，以及維持澳洲的簽證通過率。

澳洲內政部事後回覆《環球時報》稱，需要時間處理簽證申請，其中包括國家安全方面的審查，而中國學生的簽證通過率超過九成，否認有特別針對中國學生。