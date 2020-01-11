【台灣大選】網紅「白癡公主」忘帶身份證無得投票　一舉動贏掌聲

2020台灣大選選情激烈，今屆總統選舉有大批年輕人趕回老家投票，搞投票專車、晨早坐高鐵、坐飛機回家應有盡有，選民決心空前巨大。以搞笑風格見稱的台灣網紅「白癡公主」亦在facebook專頁分享，自己好不容易從台北回到老家桃園投票，結果晚上吃宵夜才發現漏帶最重要的身份證，決定立馬趕回台北，「多耗時間金錢都不能阻擋我要投票的決心」，引來3萬多個讚好，粉絲紛紛高呼「妳太棒了」。

白癡公主發文分享自己忘帶身份證，結果要深夜來回台北桃園。（fb專頁「白癡公主」圖片）

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上屆選舉，台灣年輕人的投票率遠不及年長選民高，但今屆在網民落力呼籲下，不少年輕人願意趕回老家投票，誓言用手中一票決定未來。投票前職員需要核對身份證，台灣知名網紅白癡公主特地發帖提醒：「投票，一定要帶身份證」

她在帖文提到，自己為了回到戶籍地桃園，昨日特意駕了一個多小時機車由台北回老家，殊不知去到晚上吃宵夜時，被姐姐問起有沒有帶身份證，這時她崩潰稱：「乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾乾！！！」她肯定自己沒帶，因為她記得放了在另一個皮夾。媽媽聽到後還一陣碎唸，「比發現我熬夜不睡覺狂唸的兇」。

白癡公主在吃宵夜時，被姐姐（右）問起身份證才發覺沒帶。（fb專頁「白癡公主」圖片）

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不過，白癡公主一句「多耗時間金錢都不能阻擋我要投票的決心」，立馬坐Uber來回桃園到台北，呼籲網民「投票一定要帶身份證！很重要，所以要說87遍！」，又笑言好在戶籍不在嘉義的嫲嫲處，「（不過）我還是會直接給你隔天一早高鐵自由座當天來回」。

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因為忘了帶身份證實在太大意，她上載一張舉起自己身份證的照片，做出招牌擠雙下巴的表情還反了白眼，令不少網民笑翻。雖然有網民笑她將投票三寶最重要的身份證帶漏，但仍然感她馬上趕回去拿，連忙稱「愛死妳了」。

（綜合）