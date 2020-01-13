蔡英文「800萬」字體惹熱議　意外引設計師爆內幕：原本只做到7…

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有時看到招牌上的字體很吸引人，難免想知道字型，Facebook公開社團《字嗨》就讓網友可以討論街上看到各種字。就有網友分享蔡英文競選總部看板上的數字設計，截下得票突破800萬的畫面，好奇發問：「這是什麼字體？還蠻可愛的」。話題意外引發熱論，也釣出設計師本人驚喜回文：「很開心大家喜歡我的作品」。

有網民認為「背板LED超可愛的，很像在玩任天堂明星大亂鬥」。（資料圖片／洪嘉徽攝）

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網友在《字嗨》貼出蔡英文競選總部「得票突破800萬」當時的螢幕畫面，讓其他人也很好奇是什麼字體：「喜歡這個字體」、「這字體超可愛」、「好可愛！卡一個」、「卡一個，辛苦工程師」、「這個8超圓XD」、「卡一個，因字體而出名XD」、「好猛！整個超有質感」、「這次的背板LED超可愛的，很像在玩任天堂明星大亂鬥，那個當選的感覺超像在選角色。」

蔡英文「800萬」字體竟然有內幕？點圖看設計師爆料▼▼▼

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看到設計師留言，網友都相當敬佩…▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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