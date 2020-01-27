【找快樂的孩子】想子女真正贏在起跑線？　關鍵在「權威式管教」

編按：社會競爭激烈，不少家都希望孩子「贏在起跑線」，因而不斷加強培訓，希望令孩子未來人生更順利光明，但貪字得個貧，方法不對卻恐怕誤了孩子一生。

為了令子女「贏在起跑線上」，不少家長會幫孩子同時報讀多個興趣班，期望他們有快人一步的學習。（資料圖片）

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著名學者Diana Baumrind是研究父母管教模式如何影響孩子個性發展的權威。她指出管教基本上有兩種導向，一種是溫暖（warmth），意思是父母對孩子物質上的照顧，情感上的關懷，與及對孩子意見的重視。第二種是要求(demandingness），意思是讓孩子知道父母期望他們能夠自控和成熟，作出與年齡相稱的行為表現。基於這兩大導向，她總結出三種不同的管教類型，與及相應的孩子行為。

第一種管教方式叫做「權威式管教」（authoritative parenting），也是較為理想的管教方式，父母在「溫暖」和「要求」這兩種導向都是高的，父母能夠以尊重的態度來管教孩子，使孩子被管教後也不會感到失去自我價值。父母會為孩子設立界線，但同時容許孩子在界線內自由探索，並且容許孩子表達個人的思想和感受，也會鼓勵孩子定立高遠的目標。在這種管教氣氛下，孩子會發展出獨立的人格，有人生目標，能夠與人合作，有自律和應付壓力的能力，並且對生命充滿好奇。

有教育學者指，父母管教模式可分為「溫暖」及「要求」兩種導向，二者對孩子長遠的個性發展有重要影響。（資料圖片）

第二種管教方式是「獨裁式管教」（authoritarian parenting），父母的「要求」導向高，但是「溫暖」導向低 ，表現出來是要求嚴格，用懲罰來控制孩子的行為，強調服從，較少對孩子說之以理。結果，孩子可能會變得情緒化及被動，在恐懼中服從，令他們缺乏人生目標，以及面對壓力的時候較脆弱。

第三種管教方式是「縱容式管教」（permissive parenting），父母的「要求」導向低，但是「溫暖」導向高，表現出來是縱容孩子的慾望，比較少要求他們要有與年齡相稱的成熟程度去管理自己的行為。在這個教養下，孩子可能會較為反叛，自我控制能力較弱，甚至有沉溺性行為。十多年前我在一個戒毒所做全職義工的時候，認識了一位男士，他告訴我他媽媽很遷就他，曾經賣了一層三百多萬元的房子，套現供給他吸毒。十多年前三百多萬的房子現在可能已是八百多萬了！媽媽這樣溺愛孩子，怪不得孩子會沉溺在毒品當中。縱容式管教給我的提醒是我對孩子要有與他們年紀相稱的要求，有時孩子會依賴父母去替他們做他們能力範圍內的事，有時候孩子會撒野不講道理，行為幼稚，我就會問他們現在幾歲，再問他們覺得自己的行為該是哪個年紀的表現，他們便會知道自己理虧並且收斂起來。

若父母的「要求」導向高，「溫暖」導向低，便有可能令孩子面對壓力時較脆弱。（資料圖片）

後期另一學者補充了第四種管教方式，稱為「忽略式的管教」（neglectful parenting），父母在「要求」和「溫暖」這兩種導向都低，表現出來是與孩子關係疏離，只提供基本需要，較少對孩子表達接納和關注，也較少和孩子溝通。在

這樣的管教下，孩子會變得自我形象低落，自律能力和溝通能力較弱。

綜觀四種教養方法，你認為自己是採取哪一種呢？當然，現實是錯綜複雜的，可能同一位家長在不同的時候會呈現不同的管教方法，或者隨著孩子的年紀而改變你們的管教方法，也可能爸爸和媽媽基本的管教方法不一樣，管教出來的孩子可能擁有不同教養形式的特質。

父母的良好管教，可造就子女較強健的心理特質。（資料圖片）

坊間常常說要讓孩子贏在起跑線，但是討論的焦點都是集中在學業成績上。我個人認為真正贏在起跑線的孩子，是那些擁有良好家庭教育的孩子，良好的管教造就他們強健的心理特質，生命的潛力能夠充分地發揮。家長們，你是否也渴望自己的孩子擁有「權威式管教」孩子的特質呢？不難的，你只要在管教方式上稍作修正，便可能會達到意想不到的效果了。

（以上是《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》的內容節錄）

書名：《找快樂的孩子——快樂與卓越並行的教養》 ，作者： 何慧明及陳煜丹夫婦。（紅出版提供）

作者： 何慧明及陳煜丹夫婦

何慧明博士

香港中文大學社工系學士、碩士和哲學博士；中國神學研究院基督教研究文憑。作者曾任全職社工、全職義工、全職媽媽、全職博士生，現職全職大學講師。作者曾於不同的機構、學校和教會進行精神健康、家長教育、個人成長和輔導等課程及講座，作者以媽媽、社工及學者的多元身份和角度分享教養的智慧。

陳煜丹

香港中文大學藝術系學士、英國利物浦大學教育碩士、中國神學研究院基督教研究碩士。作者從事中學教育二十多年，曾於2001年獲得中國助學基金「香港傑出教師選舉」優異獎及於2012年獲香港藝術發展局頒發「傑出藝術老師」獎。作者擅長於子女管教、美術教育、性格發展、調解及恩賜事奉的範疇，曾出版《美育——全人教育的鑰匙》一書。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。