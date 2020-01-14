小燈泡媽當選被恐嚇：還有2個小孩可以動手　網民集體要求提告

台灣政黨時代力量不分區立委當選人「小燈泡」媽媽王婉諭遭網友謾罵，網友留言稱「還有兩個小孩可以砍」，引發社會嘩然。對此，王婉諭決定提告，並於13日上午在律師的陪同下到西湖派出所報案，13日下午涉案的王姓婦人在市議員羅智強、律師等人陪同下到案接受警方偵訊，內湖警方訊後依違反刑法「恐嚇危安罪」函送法辦。

「小燈泡」媽媽王婉諭當選人立委。（Facebook@王婉諭）

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內湖警方13日傍晚證實，今天下午約3點半左右，涉案的王姓婦人（60歲）在市議員羅智強服務處主任、律師陪同下到內湖警分局西湖派出所到案說明，警方引領王婦入派出所內律師陪同進行偵訊，訊後依恐嚇危安罪函送地檢署偵辦。

恐嚇小燈泡媽媽的網友竟然是一名60歲的台灣大媽。（ETtoday授權使用／張君豪翻攝）

警方表示，「小燈泡」媽媽王婉諭當選之後，遭王姓網友留言謾罵：「沒關係，牠還有兩個可以被砍」、「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」王姓婦女偏激言論引發社會嘩然。王婉諭13日上午到內湖警分局西湖派出所提告兩名留言的網友，同時也對按讚的網友表示斥責。

60歲大媽恐嚇小燈泡媽「還有2個小孩可以動手」！網民嬲爆爆集體要求提告▼▼▼

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王姓婦人到警所接受警詢後，在市議員羅智強、律師陪同下，在派出所外公開向小燈泡媽媽王婉諭道歉，王姓婦人表示：「我對於我的不當行為，對王委員造成的傷害我相當抱歉。」「我真的很抱歉、我沒有那個意思，（留言）是一時跟網友情緒上的回應」、「我完全沒有想要傷害任何人」

二度傷害小燈泡媽媽！60歲大媽道歉有用嗎？王婉諭回應了▼▼▼

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