動物醫生｜如何幫貓貓抵抗皰疹病毒貓傷風？關鍵係呢4招減輕壓力

編按：主子如果曾患皰疹病毒，康復後都可能一直潛伏，等待貓咪在免疫力低的時候再次發作！想要確保主子抵抗力足夠，不論貓咪、成貓還是老貓，最重要就是確保牠不會感到壓力，獸醫就建議各位奴才可以做好這4招！

一旦貓咪感染過皰疹病毒，便幾乎不可能完全根治。（電影《當這地球沒有貓》劇照）

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Q.日常生活該如何照護，才能避免發病？

A.環境一有變化就要小心！

皰疹病毒還有一個最難纏的地方──它幾乎不可能完全從體內被徹底清除。即使貓兒經過治療後已經完全康復且沒有症狀了，它還是會潛伏在三叉神經裡面伺機而動，等待貓咪身體免疫力下降的時候再出來肆虐。

幼貓不用說，免疫系統還沒發育完全是最容易生病的，春花就是這樣的例子。但除此之外，貓咪也是非常敏感的動物，即使是成貓，只要有一些讓他覺得長期緊張、心理壓力很大的狀況，就會降低他的免疫力，讓他容易生病。這些狀況最常見的包括驚嚇、環境變動（例如：剛被領養、搬家、家裡有陌生客人拜訪、飼主出差不在家等）、家中有新的成員，包括嬰兒或新養狗貓等等（與其他寵物的相處以及飼主注意力被分散都會造成壓力）。

免疫系統未發育完全的幼貓，容易感染皰疹病毒。（電影《當這地球沒有貓》劇照）

所以毛爸媽一定要特別注意，新領養時要給貓咪有陰暗的小窩可以躲藏，搬家時盡量帶著貓咪熟悉的玩具和床鋪。有陌生客人拜訪尤其有孩童時，盡量不要驚嚇到貓咪，家中如果有新成員，要盡量抽時間多陪貓咪玩耍，避免讓他覺得被忽略。如果有新的寵物，一定要先和原本的貓咪隔開，之後再循序漸進，讓他們聽到彼此的聲音、遠遠看到彼此的樣子，最後才慢慢讓他們近距離接觸。多多注意貓主子的感受，才能讓他們常保健康喔！

▼▼▼點擊相片了解如何照顧有皰疹病毒的貓▼▼▼

（以上是《動物醫生》的內容節錄）

書名：《動物醫生》，作者： 葉士平（Dr. Eason Yeh，DVM）, 林政維, 春花媽。 （四塊玉文創提供）

作者： 葉士平（Dr. Eason Yeh，DVM）, 林政維, 春花媽

葉士平 Dr. Eason Yeh, DVM

從台大畢業之後先在台灣當了幾年小獸醫，因此與春花媽結下了孽緣。掩蓋不住想出國闖闖的熱情（以及想逃離春花媽的魔掌），毅然決定跑去考了日本獸醫師執照，卻又因緣際會轉往香港發展。



目前在香港以行動超音波的形式提供全香港動物醫院心臟疾病及超音波影像診斷服務，同時也在國際獸醫心電圖遠距診斷平台提供診斷諮詢，可以算是全香港獸醫師的專業醫療顧問。後來發現自己對教學也相當有興趣，所以現在也常巡迴中港台演講、或擔任各大研討會的英日語口譯。目標是當個斜槓青年，看看自己到底能身兼多少職。



林政維



目前自己開業有一間小小的獸醫診所。第一次念大學時，念的是中山醫學大學復健系職能治療組，也就是職能治療師，工作幾年後，期間因為對傳統醫學有興趣，考過了中醫師檢定考，對於傳統醫學有著濃厚興趣，後來轉換跑道時考上中興大學獸醫學系，原本是想轉職當人的中醫師，結果當了動物的醫師。



剛開始幫毛孩看病診時其實也是以西醫為主，中獸醫其實是這5～6年來才慢慢被大眾接受，尤其是針灸方面，後來自己開業後，診所是以中西合併的方式來看診，所以雖然當不成人的中醫師，最後有幸當了毛小孩的中獸醫師。



春花媽



七隻貓咪、一隻狗的媽媽，喜歡植物，有點怕蟲，想住在海洋。是一位動物溝通者，生活中跟動物講的時間比跟人講話的時間多很多，因為聽得懂動物的話，所以很聽動物的話。目前也是住在貓咪選的房子，興趣只有動物跟煮飯，其他的功能尚無開發的跡象。



排除以上的資訊，其實是個懶鬼，很晚才養貓，一養就不可收拾的養到八位家寶，還不含在這些年中已經不太計算的中途貓數……為了貓咪改工作，為了貓咪學才藝，為了貓咪唸書，為了跟貓咪一起睡而脊椎側彎……但是每天看到貓，還是天天都初戀的感覺（因此很常被自己養的貓吐槽！）。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。