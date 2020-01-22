雪橇犬天生眼皮畸形　眼睛瞪大一副驚奇樣　住收容所2年終獲收養

新澤西州一個動物收容中心有一隻特別的西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky），牠的樣子和一般的狗有所不同，由於其眼皮天生畸形，牠的雙眼像一直「瞪大」了，永遠都是「一臉驚奇」的樣子。雪橇犬在收容中心居住了2年，直至近日收容所在facebook發文為牠宣傳，不少人都表示想領養牠。

由於天生眼皮畸形，Jubilee的樣子充滿喜感。（Husky House圖片）

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4歲的西伯利亞雪橇犬Jubilee住在新澤西州的動物收容中心Husky House。由於天生眼皮畸形，Jubilee的樣子充滿喜感，眼睛永遠像「瞪大」了一樣，但Jubilee的健康並不受影響，「我們的獸醫為牠徹底檢查，她一出生就是這樣，但是她是一頭快樂、喜歡嬉戲的狗。」

帖子引來網民關注，不少人稱「Jubilee很漂亮」、「牠很可愛！」，亦有很多人表示想領養牠。（網上圖片）

Jubilee在收容中心住了2年，但因為樣子古怪一直未有人領養，收容中心在facebook發帖介紹Jubilee，文中稱「我來自一個狗狗繁殖場，因為他說我很怪異，不能把我賣掉，雪橇犬是雄偉的狗，我不知道為什麼我看起來不像牠們」。帖子又形容Jubilee「有點害羞，因為別人大多嘲笑我的樣子。」並為Jubilee徵求收養，「我希望我有一個自己的家庭，即使我不好看，也可以愛我。」

帖子引來網民關注，不少人稱「Jubilee很漂亮」、「牠很可愛！」，亦有很多人表示想領養牠。收容中心指收到150多人申請收養Jubilee，他們經過檢查和家訪後，Jubilee最終由以往曾在Husky House收養其他狗狗的家庭領養。