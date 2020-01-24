台灣「豆花妹」狂生眼挑針一年割3刀　瘋狂復發或關呢5個習慣事

台灣女星「豆花妹」蔡黃汝一雙大眼炯炯有神，配上精緻五官氣質過人，但原來明眸背後有暗湧，她自稱超易生眼挑針，單是去年已三度以刀片割開解困，十分困擾。部分人生眼挑針確是會經常復發，「裝人沖涼才會生」當然只是傳說，事實上5個習慣隨時是令人復發的元兇。

豆花妹雙眼明亮，但原來常會生眼挑針。（IG@fafa19871115 圖片）

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當年在台灣故事館賣豆花被野生捕獲，因而爆紅被封「豆花妹」的蔡黃汝，近日受訪時談及自己常受生眼挑針的困擾，她指常被讚眼大有神，惟事實上她經常因使用眼睛過度，加上工作忙熬夜，導致眼挑針生完又生。

加入娛樂圈後難以每次靜待眼挑針慢慢好，她稱不時因而需動刀，要打麻醉針再用刀片割開，單是去年就已開過3次，慨嘆「我的眼睛真的太危險了！」

經常揉眼會增加患眼瘡的風險。（資料圖片）

事實上俗稱眼挑針的其實是「眼瘡」，成因主要是眼瞼板油脂腺堵塞，整隻眼睛包括上下眼瞼都可能是災區，正常而言眨眼時眼皮的開合可使淚水平均分佈在眼球表面，以沖走髒物或多餘油脂，惟一旦油脂腺堵塞積聚於眼瞼，或會滋生細菌或發炎，令眼皮突出小小的白色凸起物。

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醫生指如要預防生眼挑針，最重要是保持眼瞼清潔，避免揉眼把髒物帶到眼睛中，一旦不幸患了眼瘡，塗藥膏或服用抗生素可減低眼瘡發炎，而堵塞的油脂腺就可以碌熱雞蛋，把堵塞的油脂溶化再推出來，但小心太熱反灼傷，可以用巾或紗巾包着，溫度大約43度左右。