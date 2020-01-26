【武漢肺炎】陳秋實搭尾班高鐵闖武漢　拍片紀錄當地疫情實況

武漢肺炎疫情持續擴散，網上廣傳大量不明來歷消息令網民難以得知最新的真實情況。內地律師陳秋實為了追查真相，於年三十（24日）乘搭最後一班往武漢的高鐵，至今已走訪數間醫院，又從當地民眾與醫護人員了解最真實的疫情實況。

內地律師陳秋實為了追查真相，於年三十（24日）乘搭最後一班往武漢的高鐵，至今已走訪數間醫院，又從當地民眾與醫護人員了解最真實的疫情實況。（陳秋實@Twitter圖片）

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內地律師陳秋實於年三十當晚開始拍片上載YouTube，表示自己當日由北京乘搭最後一班高鐵前往武漢漢口。乘務長向他稱列車服務將會停運一個月，即代表他至少要在武漢逗留至高鐵服務回復正常。陳秋實又稱在這期間保證不造謠，不製造恐慌，更不會掩蓋真相，亦會做好防護工作，不為醫護人員添麻煩。

他於另一片段指於凌晨時分到訪武漢中心醫院發燒門診，片中可見他帶上雙重口罩及護目鏡，並於院內大堂及急症室視察情況。他發現院內所有醫護人員已穿上全套防護裝備，而氣氛未像網上片段見到的混亂，反而平靜有序，大堂僅有10多人等待診治，較嚴重者則躺在急症室內的床上接受治療。

陳秋實於年三十當日由北京乘搭最後一班高鐵前往武漢漢口，乘務長向他稱列車服務將會停運一個月，即代表他至少要在武漢逗留至高鐵服務回復正常。（陳秋實@Twitter圖片）

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陳秋實又在片中指其實亦發現部份問題，其一是大堂地上出現一堆不明嘔吐物，但由被發現至有人到場清潔足足相隔1.5小時，他表明並非挑剔醫護人員，坦言無人能工作得十全十美，「我相信醫護人員已經拚盡了百般的努力在進行搶救治療。」

及後他在今凌晨時分（26日）再上載片段，解釋於大年初一到訪武漢金銀潭醫院和武漢第十一醫院的情況。他指日間時分完全是另一景況，大批穿上防護衣的醫務人員正忙得不可開交，求診病人數量很多。片中可見，不少人在急症室等待治療及用呼吸機吸氧，更發現走廊及急症室有用白布包裹着的屍體，氣氛較為凝重。

陳秋實於大年初一當日再到訪專收肺炎病人的醫院。

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陳秋實續稱從當地醫護人員口中得知，其實他們對政府的前期預防工作感到失望，他直指疫情爆發原因之一是政府發佈訊息不流通，令大量民眾後知後覺，又表示不能再犯03年沙士時的錯誤，「只要讓信息跑得比病毒快，便能打贏這場仗。」

他又呼籲武漢民眾需翻牆上網才可得知疫情最新發展，並建議政府應延長春節假期，及讓海關等行業回復上班時間，協助各地捐送物資支援武漢渡過難關。