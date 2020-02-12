入公和稱要「一杯一碗一碟」　食客態度衰被轟　網民競猜佢要乜

服務業員工最怕遇上老奉客，皆因他們大多自我中心又投訴多多極難服侍。有人直擊一單在公和荳品廠發生的真人真事，稱有男食客入店只重覆稱「一杯一碗一碟」，見職員不理解還表現不耐煩，十分討厭。網民同轟該男子態度惡劣，惟也想知究竟他要吃什麼，猛追問樓主極爆笑。

網民公和用餐目擊無禮客人點餐事件，引來熱議！（網上圖片）

樓主在討論區「親子王國」發帖，稱目擊一男子「叫嘢食叫得好衰」，只見他入店內隨即高呼要一杯一碗一碟，樓主認為該男子未必是熟客，因為女侍應聽到其要求後「眼都凸埋，吓咗一聲」，明顯聽不明白，該男子仍拒絕乾脆說出自己要吃什麼，反而極不耐煩地再大聲叫 「要一杯一碗一碟」， 態度差劣令人難以接受。

樓主批評該男子當自己是狀王宋世傑，「字字千金咁！」，批該食客自以為是到暈。她的生動形容引來網民爆笑，大家都同聲批評該男子態度老奉、自我中心，認為別人一定要明白他說什麼，「 幫襯小小大支嘢咁」。

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另有不少網民對該男子想吃什麼表現好奇，不停追問樓主其實知不知道一杯一碗一碟代表什麼， 樓主其後開估，分別是豆漿（一杯）、豆腐花（一碗）和煎豆腐（一碟），網民才恍然大悟，但仍認為該男仔叫法有誤，皆因豆漿豆花都有冷熱之分，煎豆腐也可選擇豆腐或豆卜甚至雙拼，根本不是「一杯一換一碟」就能代表單一食品，笑指自己如是該侍應阿姐一定會乾脆給他一隻杯一個碗一隻碟就算了。

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