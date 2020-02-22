武漢肺炎｜韓國疫情爆發保守派違禁令首爾集會　五旬伯：我不怕死

新型冠狀病毒疫情在韓國（南韓）迅速擴大，截至周六（22日）下午4時，全國確診人數急增至433人。首爾市長朴元淳昨宣布全市暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場舉行集會，惟國內保守派組織無視禁令，周六下午繼續聚集大批民眾集會，即使市長朴元淳到場勸喻民眾回家，但參與者毫不懼怕，不少人更無戴口罩，不斷高呼叫總統文在寅下台，有五旬參與者受訪時直言：「我不怕死」，網民紛紛狠批瘋了，深怕集會加劇疫情擴散。

韓國保守派組織無視首爾市禁令，周六下午繼續在光化門廣場聚集大批民眾；他們排排坐在廣場和附近4係行車線。（Twiiter圖片）

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駐首爾的英國記者 Raphael Rashid於現場採訪，目睹無戴口罩的機會參與者與在場的首爾警察理論。（Twitter「koryodynasty」影片截圖）

由韓國基督教總聯合會代表會長牧師全光勳領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，在過去多個周末均會在光化門廣場集會，參與人數眾多；但首爾市因應新冠疫情禁止該聚會，以免更多人染病。朴元淳下午曾親身到廣場，勸喻在場民眾「停止集會，盡快回家」、「為了保衞國民的生命，請合作」，但集會未有取消。

當局安排2200多名警力，更有無戴口罩、高舉韓國國旗的參與者一度高聲與警察理論。雖然參與集會人數有所下降，但仍有數百人無視禁令出席，其中大部分人戴口罩坐在廣場及附近4條行車線。有55歲參與者受訪時坦言，「死有什麼可怕，把總統拉下台更重要」、「我不怕死」，另一名66歲男子也說：「我們應該填補人數的，我知道疫情嚴重，但我還能不出來嗎？」

眼見疫情當前，仍有大批民眾集會排排坐；路過現場的市民表示，「那裏只要有一人染病，就會鬧成大事」、「附近鐘路區都有確診患者了，至少這周不應集會」。

大部分與會者都是中年人或長者，有人受訪時直指「不怕死」。（Twitter「ilovenakama」影片截圖）

They are now singing the South Korean national anthem. Many of the protesters are elderly, and aren't wearing masks.



This rally has been banned by Seoul City due to the recent surge in coronavirus cases. pic.twitter.com/QFFm2oZWHc — Raphael Rashid (@koryodynasty) February 22, 2020

不少人在社交平台及討論區同樣表達對集會的憂慮，有人狠斥「我不怕你們死，但就怕你們會像現在這樣橫衝直撞到處傳染」、「瘋了嗎」、「這樣的人能稱得上是國民嗎？」，另有網民認為與會者漠視其他市民的健康，「這些人根本不關心其他人」、「若疫情在首爾爆發，之後又要怪政府抗疫不力」。

（綜合）

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