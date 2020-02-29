新冠肺炎│批文在寅捐口罩兼拒對華封關　韓國彈劾聯署破130萬

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在韓國肆虐，最新確診個案已逾2900宗。在口罩短缺、病例有增無減的情況下，韓國對彈劾總統文在寅的呼聲漸高，在青瓦台的網上聯署已超過134萬人。請願信批評文在寅應對疫情反應緩慢，早前向中國捐大量口罩，現在國內口罩難買，並堅拒對中國全面封關，「好像不是韓國的總統，而是中國的總統」。

韓國總統文在寅拒絕對華全面封關，網上要求彈劾他的呼聲漸高。（AP）

截至周六（29日）早上11時許，彈劾韓國總統文在寅的網上聯署已增至134萬多人。（青瓦台網頁截圖）

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聯署由2月4日開始，將於3月5日完結。請願信表示，韓國國內口罩價格暴漲，加上持續斷貨令國民買不到口罩，「總統向中國支援了300萬個口罩，卻沒有任何應對口罩價格暴漲的措施」，稱他應對疫情的手法：「好像不是韓國的總統，而是中國的總統。」

請願信續稱，全球共有62個國家禁止中國公民、經由中國的外國人入境，批評青瓦台卻「像看人眼色般」，遲遲才禁止過去兩周內到過湖北省的人入境。信中要求當局對中國全面封關，「國內確診病例不斷，我國只拿出了虛無縹緲的禁止入境對策」。

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韓國網民批評中國人搶口罩：

文章最後狠批，「作為大韓民國的總統，最重要的不是『保護本國國民』嗎？那就應該禁止所有中國地區人士入境。再也不能袖手旁觀了，很難認同文在寅是我國總統」。聯署在本月4日發起，當天下午有13萬多人簽署，但截至周六（29日）早上11時許，已增至134萬多人。根據韓國規定，青瓦台首席秘書或部門官員必須回應30日內獲20萬名以上國民簽署的請願。

對於向中國全面封關的輿論，文在寅周五（28日）表示擴大入境限制不實際，目前的入境管制措施，已令由中國入境人數，由日均2萬人慢慢減至1000多人，以擴大入境限制範圍製造政治爭議的做法不可取。他稱自本月4日後，韓國未曾出現由中國入境的確診病例，他呼籲國民換位思考，在韓國確診者不斷增加的情況下，韓國也可能被其他國家隔離或限制入境，故應避免外交方面的不利影響。

（綜合）

韓國市民排隊買口罩情況：

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