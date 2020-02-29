【新冠肺炎】安倍政府宣布停課 　各縣彈性處理　雙職家庭最頭痕

新型冠狀肺炎疫情持續肆虐，日本確診個案持續上升引來全球關注，首相安倍晉三即於27日呼籲全國中小學自3月2日起停課，但此防疫決定引來當地官員及學校不滿，各地方政府原則上停課，惟在實施上卻各自為政。日本國內家長強烈反對，指突然停課對雙職家庭影響很大，批評安倍政府沒考慮雙職家庭的難處。

自安倍宣佈要求停課，雖有不少縣市如宮崎縣、岡山縣等跟從，但亦有更多地方政府自行決定停課日期。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本首相安倍晉三指，由於新冠肺炎疫情蔓延，小朋友的健康及安全是第一考量，為免他們與教職員長時間於同一地方聚集造成大規模感染，故促請全國中小學、高中及特殊救育學校，從3月2日開始臨時停課至春假結束。

不少來自教育部的官員認為停課決定太突然，更有學校職員及家長表示強烈反對，批評政府未有考慮到雙職家庭的難處。他們稱如果停課就無人照顧子女，又指會衍生更多社會問題，直言措施毫無用處。亦有媒體更訪問當地學生關於停課的想法，不少學生坦言失望：「很傷心」、「學校休假，我會很無聊。」

有媒體更訪問當地學生關於停課的想法，不少學生坦言失望。（資料圖片）

自安倍宣佈要求停課，雖有不少縣市如宮崎縣、岡山縣等跟從，但亦有更多地方政府自行決定停課日期，詳情如下：

東京都教育委員會：都立高中、完全中學及特殊教育學校學校從3月2日停課至春假結束，但特教學校學生如果無法在家裹的話，亦可到校。 金澤市市長山野之義：停課會對雙職家庭及企業等帶來很大影響，目前未考慮從3月2日起讓市內學校停課。 佐賀縣：縣立學校從3月3日到15日停課。 沖繩縣那霸市市長城間幹子：53所市立中小學從3月3日至13日停課，16日起恢復正常上課。 山口縣防府市教育委員會：從3月2日起停課，但亦決定2月29日及3月1日改為正常上課日，主因是目前還有包括學生成績評量等諸多事項尚未決定處理方式，而縣內目前還未出現病例，希望至少要有些時間來準備。 愛媛縣知事中村時廣：縣立學校將從3月4日起停課，但亦表明政府突如其來的措施感到疑惑，認為對單親家庭等造成很大問題。 宮城縣知事村井嘉浩：縣內公立學校從3月2日起停課，但因特殊教育學校學生人數不多，感染風險低，會在進行相關防疫對策同時正常上課。 岐阜縣高山市：31所中小學將從3月3日起停課，但其畢業典禮則如期舉行，不會請來賓到場觀禮，也會縮短舉辦時間。 埼玉縣政府：縣立初中及高中學校將從3月2日起停課，埼玉市教育委員會亦稱市內中小學及高中等臨時停課2週。而針對雙薪家庭或單親家庭，家長如果無法請假，各學校會在一般上課時間接受學生到校；但特殊教育學校現階段仍維持正常上課。 千葉市政府：決定停課，但時間跟埼玉市一樣為期2周，而非到春假開始前。 栃木縣矢板市：各中小學將於3月2日至16日停課，惟決定2月29日及3月1日改為正常上課日。而其畢業典禮則如期舉行，但會縮小規模舉辦。 神奈川縣：縣立初中及高中學校、特殊教育學校將於3月2日始停課直至春假結束。

（NHK、每日新聞）