新冠肺炎丨呻醫生唔幫手送充電器入隔離病房　小紅書用戶被批自私

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，前線醫護人員每日疲於奔命，加上物資短缺，每個口罩、每件保護衣也要想方法用得其所。近日有內地社交平台「小紅書」的用戶發文，分享自己懷疑「中招」，住進了香港的隔離病房觀察的經歷。 撰文女子批評醫護人員沒有及時將男友送來的口罩和充電器送進病房，待她致電質問才有醫生「黑着臉」送來。文章一出即被網民圍剿，樓主起初亦不斷辯稱自己是為了盡快取得口罩，「我也是冒着生命危險住那兒」，惟後來不敵眾怒自行刪文。

有自稱香港居民的小紅書用戶發文批評隔離期間，醫護未有即時拿放於緩衝區的口罩及充電器給她，帖文一出即引來大批網民圍罵。（小紅書截圖）

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該名自稱香港居民的小紅書用戶日前以「我住進了香港的新冠肺炎隔離病房……」為題發文，稱上周二（25日）因咳嗽及輕徵呼吸不暢順到本港醫院求醫，被懷疑是新冠肺炎個案，被強制安排住進隔離病房接受檢測。樓主稱自己去看醫生本來是「求安心」，沒料「兩手空空被關進了隔離病房」，當時她的手機只剩20%電量，故入院後即時拜託男友替她帶口罩及充電器到醫院。

當男友將東西送抵醫院後，醫護人員便將口罩及充電器放在緩衝區，樓主稱當時其電話電量僅剩1%，「東西就放在一門之隔的地方，真的是急得抓耳撓腮」。她不滿指，一名男醫生明知東西屬於她，卻沒有即時拿進病房給她，僅指10分鐘後會有人把東西和藥一併送進去。

帖文甫上載即引來大批網民熱議，不少人狠批樓主自私，樓主則辯稱當時是想盡快取得口罩。（小紅書截圖）

樓主說，她一直等了半小時仍未見有人進病房，故直接按護士鈴投訴，沒多久該男醫生便「黑着臉把東西拿進來」，她更得戚指：「那你一開始拿進來不就沒那麼多事了嗎？」樓主續說，在醫院過夜一晚後接獲護士通知，指「所有測試都沒有問題」，只要完成心電圖便可出院。

帖文甫上載即引來大批網民熱議，不少人狠批樓主自私，「你真的不知所謂！以為自己是皇帝！被人歧視也是自招！」、「那個醫生為了給你充電寶，要浪費一套隔離裝備，你還好意思生氣」。

樓主則辯稱，自己當時是想盡快取得口罩，明言「的確醫護人員沒必要幫我，的確他們要冒着生命危險送進來，但是我也是冒着生命危險住那兒。雖然很自私，這個時候我會優先考慮自己的小命，而不是他們會不會浪費一套防護服」。

惹火回應一出，樓主再被更多網民圍剿，不過她卻再留言稱「如果你們覺得一套隔離服比自己的人命重要，那是我太看重生命了，只是希望以後你們遇到類似的事情，也能按照自己今天的話一字一句的執行」。至上周五（27日），樓主自行刪文，未知是否與帖文被太多網民抨擊有關。