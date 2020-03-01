大批口罩被沖上索罟群島沙灘　生態學者：從陸地到海上只花6周！

新型冠狀肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延至本港，不少港人亦去行山呼吸新鮮空氣，惟早前部份行山友亂拋垃圾，情況令人關注。有在港的外國生態學者Gary Stokes最近亦於facebook撰文，表示留意到情況的嚴重性，他稱最近於索罟群島實地考察時發現近期垃圾量大增，當中不乏口罩、膠樽等在海上飄浮更沖上沙灘，對整個環境帶來難以估計的影響。

洋生態研究組織「OceanAsia」負責人Gary，最近於fb撰文表示有不少口罩在索罟群島近岸被沖上沙灘。（Gary Stokes fb圖片）

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海洋生態研究組織「OceanAsia」負責人Gary，最近於fb撰文表示香港的沙灘突然有大量被沖上岸，他指本來與研究團隊在索罟群島研究其海洋垃圾及微塑料問題，最近實地考察時發現近期又有新一批垃圾浮至沙灘，指出當中除了膠袋、膠樽，更有不少是外科口罩，連N95口罩亦不例外。

他解釋研究團隊於近來5個月都在沙灘進行每月2次的實地考察，而即使未有疫情爆發前，亦見有口罩在海上飄浮。惟最近港人使用的口罩更多，繼而影響海洋垃圾的種類，加上現時山徑亂拋垃圾問題嚴重，故這些垃圾僅需6星期就已出現在沙灘上。

Gary坦言難以評估到底現時海上有多少口罩變成垃圾，甚至對環境帶來嚴重的衛生問題。他續稱，海洋出現垃圾其實歸根究底在於香港及內地擁有過量的垃圾需要處理，結果部份垃圾變成漏網之魚，出現在人跡罕至的大自然環境。他亦呼籲網民現時保持勤洗手，同時加強每日的清潔衛生習慣。

不少網民亦驚訝亂拋垃圾的問題會為海洋帶來影響，又指未有疫情前其實已見海洋垃圾的出現，「難以置信」、「心痛大自然受到破壞」、「有太多自私的人了，他們從未想過一時方便會帶來多大影響」。