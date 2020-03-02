新冠肺炎｜日本網購平台驚現3.6萬一盒小童口罩　手快落單就出事

新型冠狀病毒肺炎COVID-19 （俗稱武漢肺炎）疫情迅速擴散，日本成為其中一個出現多宗感染個案的國家。當地早前因網上謠言引發日用品搶購潮震驚國際，而口罩作為抗疫必備的物資，自然也成搶購目標。有網民日前發現，日本的網購平台發售的小童口罩，運費竟高達50萬日圓（約3.6萬港元），令人質疑商家以陰招斂財。

有網民日前發現，日本的網購平台發售的小童口罩，運費竟高達50萬日圓（約3.6萬港元）。（Twitter「tan3768」圖片）

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網民打算購買價值35港元的口罩時，竟發現運費索價50萬日元（約3.6萬港元）。（Twitter「tan3768」圖片）

有日本網民早前於Twitter發文分享朋友購買兒童口罩的經歷，指友人看中一盒30個裝的兒童口罩，售價為480日圓（約35港元），不過打算購買時，竟發現口罩的運費索價50萬日元（約3.6萬港元），嚇得即時停手沒有按下付款鍵。

樓主將截圖上載至Twitter，提醒其他網民小心中伏，帖文旋即引起熱議。有人直指有不法商人為了斂財，刻意不將運費顯示於商品詳情，只要客人一時手快下單，信用卡便會即時過數，建議受害買家報警處理。亦有網民認為網購時應盡量使用網購平台認證的運輸公司，或只購買「包郵」的商品確保不會受騙。

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