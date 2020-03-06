新冠肺炎│網民分享口罩生產機開箱文　逐步拆解內裏乾坤

新冠肺炎疫情持續發燒，世界各地口罩需求也跟著倍增，台灣政府為滿足市民的需要，推行口罩實名購買制，並跨部會合作，共同提升台灣口罩的產能。3月3日一名網友也在《 mobile01 》表示，自家公司於日前收到由經濟部提供的口罩生產機，並在網路上分享「另類開箱文」，讓其他人驚艷不已。

一名網友在《 mobile01 》表示，自家公司於今天收到由經濟部提供的口罩生產機，並在網路上分享「另類開箱文」，讓其他人驚艷不已。（截自mobile01）

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另類的開箱文也引起廣大討論，網友紛紛留言讚嘆，「這個開箱厲害了，感謝你的分享，真是大開眼界啊！」、「這個開箱一定要給1000分」、「感動的開箱文」，也有人表示，「朝聖國家隊！太厲害了啦」、「謝謝幕後的無名英雄們」、「聽說這個超級膩害的」，原PO也在留言區回應表示，「每天到廠點（口罩），這樣才能很快的把口罩送到大家手上」。

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