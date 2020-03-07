鄭爽關曉彤合唱魔雪奇緣《Let it go》　網民：從童話回到現實

迪士尼動畫《魔雪奇緣》經典主題曲《Let it go》唱到街知巷聞，即使不是粉絲，聽到旋律都不難跟着哼歌。近日內地女星鄭爽和關曉彤拍攝綜藝節目時，就合作翻唱此曲，兩人還精心打扮成Elsa和Anna，加上華麗的佈景燈光，被形容為「從童話走出來的一樣」，怎料一開口唱歌，氣氛卻突然感到尷尬，網民笑言「思緒真的從童話走回現實了」。

關曉彤戴上白色假髮和銀色后冠，並穿上亮片輕紗公主裝扮演Elsa。（《王牌對王牌》節目截圖）

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鄭爽和關曉彤近日參演內地綜藝節目《王牌對王牌》，並以《魔雪奇緣》造型亮相，關戴上白色假髮和銀色后冠，並穿上亮片輕紗公主裝，活現Elsa的神髓，而鄭爽則以一頭黑髮和一身墨綠色長裙扮成Anna登場。兩人一同合唱改編成中文歌詞的主題曲《隨它吧》（Let it go），配上現場超夢幻佈景及燈光效果，令觀眾相當期待。

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鄭爽關曉彤合唱《Let it go》：https://bit.ly/3cFduvN

但兩人歌聲卻令網民聽得尷尬，聲線跟音樂完全不相搭的感覺，而且聲音太單薄，片段更隨即登上微博熱搜榜，網民紛紛留言「造型很美，但一開口就勸退我」、「修音版都這個水平，真不知道現場版有多車禍」，甚至稱即使畫面多夢幻童話，但一聽到歌聲就從童話中走出來了。

但亦有網民大讚兩位專業演出，「那麼車禍的情況，表情管理還做得那麼好」、「確實好看，確實難聽」、「她們真的很美啊！」