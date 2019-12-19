鄭爽傳分手同前男友為錢隨時法庭見　網民：工作殺死他們的愛情

內地女星鄭爽再次因感情事衝上熱搜，月前還與男友兼經理人張恒參加戀愛真人Show，節目中她最後留信不辭而別引來揣測，日前傳出兩人已正式分手，雙方共同創立的公司已停運，更有指兩人分手並不愉快，因錢銀問題隨時對簿公堂。網民對分手消息並不意外，但指從事件中再次證實，情侶間最好不要夾份做生意，以免最終變雙失。

鄭爽和張恒拍拖一年多，早前還情侶檔出席戀愛節目，近日傳出已分手消息。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

鄭爽與男友張恒拍拖1年多，兩人因拍攝綜藝節目認識，因而定情，2018年8月公開拍拖消息，本為幕後人員的張恒一直備受粉絲攻擊覺得他配不上鄭爽，惟兩人繼續高調曬恩愛，鄭爽更常以小女人之姿態現身。

熱戀時兩人創立智能科技公司及研發社交平台「M77 」App，有指所有資金均由女方承擔，男方亦為女友當經理人負責接洽工作及處理服裝業務，也令張恒被斥「食軟飯」。惟風雨下兩人未見情變，月前還一起參加了戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》，惟鏡頭前兩人矛盾無所遁形，多次為工作問題吵架冷戰引起議論。

戀愛節目中鄭爽與張恒關係時晴時雨，引來網民熱議。

+ 11 + 10 + 9

上月底節目中鄭爽留信直指兩人關係太多重，稱要再考慮雙方關係後自行離開，事後男方找回鄭爽並表白「我很愛你」，但亦被指可見兩人分手的端倪；10月時有節目邀請兩人情侶檔出演，他們也以「檔期不合適」為由拒絕。

近日微博瘋傳兩人已分手消息，有指兩人的公司已停止運作一個月，其公司前員工受訪時只稱11月底突獲悉公司出問題，雖沒欠薪問題，但補償未發，公司稱要待變賣資產後再處理，而事前沒財困徵兆，料與分手有關。另有指兩人至今不確認分手消息，是因為真人騷仍有集數未播不想影響該節目。

鄭爽鄭恒應邀到戀愛節目當嘉賓，節目未完兩人已疑似分手。（節目截圖）

鄭爽節目中一度留信自行離開，被指為分手埋下伏線。

其實節目中張恒為鄭爽寫歌的一集，鄭爽曾說喜歡與男友一起工作，「因為工作你可以看到我所有的樣子，你也可能陪我經歷所有的，好的祝福還有所有的壓力，我最好的一面和最壞的一面，你都看過了」。

惟這個她曾以為的好處，結果卻是導致分手的其中一個重要因素，網民都不諱言，感情中沒有絕對的對錯，相處中雙方各有自己問題，但一起工作卻絕對的不可取，因為會磨滅了兩人的愛情，亦奪走兩人喘息的空間，揚言鄭爽的分手，再次提醒情侶們如非必要，就不要與愛人當工作伙伴了。