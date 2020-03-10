超人回來了丨Gary2歲仔過目不忘　「16宮格」遊戲展現超強記憶力

小朋友的潛能總是令人充滿驚喜，早前南韓歌手姜Gary帶同2歲兒子姜河伍（Hao）參加親子真人騷《超人回來了》，想不到Hao不但很會說話，記憶力也超級驚人。日前Gary於節目中拿出「16宮格」遊戲，請兒子記住圖案，沒料Hao只看一遍便記住所有圖案的位置，令Gary喜出望外，瞪大眼睛驚呼：「我的天啊！」

Gary說出有關的物品，叫Hao打開相應的盒子，結果Hao竟正確指出全部16個物品所相應的位置。（ KBS Entertain youtube圖片）

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Gary的兒子Hao人仔細細，只有27個月大，卻十分聰明，早前就曾於節目中唸出多個英文單字，令Gary及一眾工作人員驚嘆不已，甚至連受訪時也不禁稱：「身邊的人都稱讚Hao的記憶力，我也很好奇。」

最新一集節目中，Gary與兒子對話時，發現Hao不但記得親戚寓所的樓層，亦能即場觀察工作人員的打扮，說出外套的主人，令Gart非常驚喜：「Hao，你的記憶力真不是開玩笑的。」

為了測試一下Hao的記憶力，Gary準備了「16宮格」記憶小遊戲，紙板上貼了16種不同的圖案卡，包括結他、香蕉、爸媽的樣子和英文字母等等。Gary原本覺得，若兒子能記中2、3個，已經算很厲害了。

沒想到Hao簡單把「16宮格」看過一遍，就輕易記住圖案的位置，當Gary說出物品的名字時，Hao便一字不差地打開相應的盒子，最終竟正確指出全部圖卡的相應位置，結果震驚Gary。

看着Hao準確地打開一個個的盒子，Gary都忍不住震驚抓頭。（ KBS Entertain youtube圖片）

看着Hao準確地打開一個個的盒子，Gary都忍不住抓頭驚呼：「Oh my god！天才！天才！」當兒子成功打開全部盒子後，Gary更直接抱起兒子擊掌，又向在場工作人員笑稱：「我是生了一個天才嗎？」