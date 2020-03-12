新冠肺炎｜一圖看清8國家「病例增長」　數據反映日本可防可控？

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）蔓延全球，除了鄰近亞洲地區疫情嚴峻，歐美、中東等國的確診病例也迅速攀升，義大利更是疫情危急到宣布封國。近日PTT有網友分享一張8個國家的「病例增長曲線圖」，不少網友認為日本的增長曲線相當詭異，引發討論。

新冠肺炎肆虐日本，不少民眾出門都有戴口罩，近日也有網友分享一張「病例增長曲線圖」，顯示日本境內病例增長速率有減緩趨勢。（Getty Images）

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有網友在PTT分享一張新冠肺炎的「病例增長曲線圖」，貼文解釋這一張圖是到3月9日為止，往前推25天的病例增長情況，「縱座標的人數以指數形式表示，所以流行病學的病例增長模型來看，其在log座標上表現出來的就是一個線性增長，也就是羅吉斯迴歸」。

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原PO表示，義大利每天的新病例以33%的增長速率不斷攀升，而德國、法國、西班牙、美國、瑞士、英國等國家，也沿著相同的增長比率增加，「但卻有一個國家非常神奇的不在這個趨勢裡，那就是日本」，原PO也表示，其實許多外國網友對日本病例增長速率減緩看法兩極。

有外國網友認為「日本人不握手或親吻，而是更正式地打招呼」，因為他們紀律嚴明，遵守規則，與大多數文化相比，很少有身體接觸；但也有人持反面看法，認為日本有些醫院拒絕給病人做檢查，第一是為了降低感染人數，第二是如果真的有病患確診，也意味著醫院要對他們的健康負責，醫院沒有疫苗，就不會冒這個風險。

貼文一出，許多網友紛紛留言「日本這個斜率真的讓人無法相信」、「基本上歐美當然覺得日本過關，但要是在台灣日本官員早該下台了」、「日本蓋牌歸蓋牌，死亡數沒暴增也不簡單」、「日本就是抓準輕症自癒和公衛減少黑數」。

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