新冠肺炎︳Pornhub幫意大利用戶免費升級Premium　鼓勵留家抗疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）席捲世界，除了中國、韓國，意大利成為了歐洲重災區，當地確診人數逾萬五人，已有千人死亡，全國封城商店要停業。全民抗疫除了捐物資，成人網站Pornhub決定免費向意大利用戶免費升級Premium戶口，希望當地人安坐家中消磨時間，不要外出！

Pornhub為意大利用戶免費在3月份升級Premium。（「Pornhub」Twitter圖片）

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意大利是歐洲首個新冠肺炎重災區，上周六（7日）全國執城，更禁止群眾聚集、市民跨區移動，違者最高監禁3個月及罰款2500歐元（約2.2萬港元），希望民眾最好留家抗疫。為了提供意大利人留家的「誘因」，成人網站Pornhub宣布意大利用戶可以在3月份無需輸入任何信用卡資料下，免費成為高級訂閱戶。

該網站指，3月份只要在意大利瀏覽該站，就可以收到一條訊息，稱為了讓你未來幾周安坐家中，可以整個月免費使用Pornhub Premium，而已無需使用信用卡。此舉希望令意大利用戶安心留家看小電影，虛耗精力不必分心外出，用戶也不用擔心留下信用卡資料後，下個月突然被收費。

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Pornhub Premium原本是收費項目，一般用戶可以免費試用7天，提供一些額外內容和功能。同時，Pornhub還透過子公司Modelhub March捐款予意大利對抗疫情。

（Pornhub）