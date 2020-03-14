新冠肺炎｜澳洲飛機天空寫「Wash hands」籲勤洗手　網民拍照洗版

洗手！洗手！洗手！俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，隨處都見到防疫標語提醒市民大眾，但如果抬頭就見到必定讓人更深刻。澳洲悉尼的天空日前就出現一個重要提示訊息，有飛機飛過上空時特意寫下「wash hands」（洗手）的字句，吸引眾多網民拍照放上網，Twitter瞬間被這句抗疫標語洗版。

有飛機飛過上空時特意寫下「wash hands」（洗手）的字句，吸引眾多網民拍照放上網。（Twitter圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

澳洲截至14日早上時間確診個案達197宗，身處當地的荷里活巨星、奧斯卡影帝湯漢斯及其妻子亦染病，令全城開始緊張疫情。悉尼上空前日（12日）就出現鼓勵人心的說話，當飛機飛過時寫下「wash hands」，呼籲大家一定要勤洗手，做好個人衞生，不過目前仍不知道幕後策劃的人是誰。

有人日前亦在天空寫下「STOP F1」的字樣，要求取消一級方程式賽車（F1）澳洲站的賽事。（Twitter圖片）

原來同一招數前一天亦有人做過，墨爾本一名McLaren車隊工作人員確診感染新冠肺炎，需退出澳洲大賽，有人就因此在天空寫下「STOP F1」的字樣，要求取消一級方程式賽車（F1）澳洲站的賽事。



（綜合）