新冠肺炎｜居英台女控訴當地佛系抗疫　有病徵不檢測只居家隔離！

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在世界肆虐，歐美確診個案急升，不過英國卻主張「延緩防疫」，不主動檢測懷疑個案，咳嗽發燒須先在家自我隔離7天。 一名嫁到英國的台灣人妻就分享親身體驗，她的外籍丈夫出現新冠肺炎的症狀卻因為無旅遊記錄被拒絕做檢測，後來她的女兒都開始症狀，但醫生只是開出抗生素，直至到了蘇格蘭最大的兒童專屬醫院，醫生還不是願進行檢測，更表示「做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離」，令樓主非常無助，直呼對英國政府或是醫療已徹底失去信心。

樓主丈夫和女兒小哈利都出現新冠肺炎症狀。（「Nana媽咪 x Q踢派」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名母親在facebook專頁「Nana媽咪 x Q踢派」發文，表示丈夫上周六開始出現新冠肺炎症狀，包括咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等。他沒有旅遊記錄，但去了不少多人的地方，後來打給醫療急救專線，但由於他沒有去過疫區，對方直接從電話就斷定「你應該沒感染，無須擔心」。

之後，樓主的女兒小哈利都開始出現一樣的症狀，甚至高燒至41.7度，帶她去急診後醫生只處方消炎藥以及抗生素。樓主害怕抗生素對嬰兒有副作用，只好決定如果女兒發燒持續五天再服用，「不到緊急的那一刻是萬萬不想使用的」。不過，情況未有好轉，即使周三（11日）時丈夫覺得小哈利看起來好多了，將她帶到幼兒園，中途仍有發燒，須由樓主接回。至周五（13日），丈夫愈見不適，「哈利爸極度不適請假在家顧小孩，原本他還堅持要讓哈利去上學，瘋了嗎他！」，樓主亦開始讓小哈利服用抗生素。

在無助的情況下，樓主已經急得哭起上來，「沒有人要幫我、有誰能幫幫我？我心好痛，覺得好渺小、好無助。」（「Nana媽咪 x Q踢派」fb圖片）

樓主見狀再打醫療專線，等了一小時才接通，卻把她「當皮球踢來踢去」。醫療專線只請她打給家庭醫生詢問，但家庭醫生又叫她去醫院急症室，到了急症室又只看到一張海報，上面寫有「武漢肺炎症狀的人不准進入，請自行回家隔離」。樓主已經無助得哭起來，後來一個好心的醫生轉介他們到處理兒童疑似病例的醫院，醫生最後還是沒有幫哈利和丈夫做肺炎檢測，「還說既然已開始服用抗生素就更沒必要抽血了」，她強調這已經是「全蘇格蘭最大最專業的兒童專屬醫院」。

醫生亦坦白地說，政府如今是請有症狀的民眾自我隔離，醫院能做的就是遵從政府的指示，「現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離；病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了。」最令樓主吃驚的是醫生叫樓主丈夫和女兒隔離，沒症狀樓主卻可以繼續上班無需隔離。

+ 13 + 12 + 11

樓主引述，醫生講解完後還問了一句：「Does it all make sense？（這樣合理吧）」「我先生居然回答：『Yeah it does.』（是的）」。但樓主卻非常不解，「哪裏make sense了？哪裏都不make sense好嗎」。最終樓主得不到任何結論就被打發回家。

樓主直言對英國政府及醫療都已徹底失去信心，說現在只能靠自己，「我一定要把長子跟長女顧好直到痊癒，我千萬不能生病！」不少網民看過帖文紛紛稱英國「佛系抗疫」，也十分同情樓主的經歷，「希望長子長女平安痊癒，辛苦的媽媽也不要累壞自己！」、「這太令人無助了，請媽咪一定要好好保重身體，孩子們需要你」。

+ 17 + 16 + 15