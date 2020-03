新冠肺炎｜居英台女控訴當地佛系抗疫　有病徵不檢測只居家隔離！

新冠肺炎(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情在世界肆虐,歐美確診個案急升,不過英國卻主張「延緩防疫」,不主動檢測懷疑個案,咳嗽發燒須先在家自我隔離7天。 一名嫁到英國的台灣人妻就分享親身體驗,她的外籍丈夫出現新冠肺炎的症狀卻因為無旅遊記錄被拒絕做檢測,後來她的女兒都開始症狀,但醫生只是開出抗生素,直至到了蘇格蘭最大的兒童專屬醫院,醫生還不是願進行檢測,更表示「做檢測並不會改變醫院處理病患的方式,檢測完也是一樣叫你回家隔離」,令樓主非常無助,直呼對英國政府或是醫療已徹底失去信心。

樓主丈夫和女兒小哈利都出現新冠肺炎症狀。(「Nana媽咪 x Q踢派」fb圖片)

該名母親在facebook專頁「Nana媽咪 x Q踢派」發文,表示丈夫上周六開始出現新冠肺炎症狀,包括咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等。他沒有旅遊記錄,但去了不少多人的地方,後來打給醫療急救專線,但由於他沒有去過疫區,對方直接從電話就斷定「你應該沒感染,無須擔心」。

之後,樓主的女兒小哈利都開始出現一樣的症狀,甚至高燒至41.7度,帶她去急診後醫生只處方消炎藥以及抗生素。樓主害怕抗生素對嬰兒有副作用,只好決定如果女兒發燒持續五天再服用,「不到緊急的那一刻是萬萬不想使用的」。不過,情況未有好轉,即使周三(11日)時丈夫覺得小哈利看起來好多了,將她帶到幼兒園,中途仍有發燒,須由樓主接回。至周五(13日),丈夫愈見不適,「哈利爸極度不適請假在家顧小孩,原本他還堅持要讓哈利去上學,瘋了嗎他!」,樓主亦開始讓小哈利服用抗生素。

在無助的情況下,樓主已經急得哭起上來,「沒有人要幫我、有誰能幫幫我?我心好痛,覺得好渺小、好無助。」(「Nana媽咪 x Q踢派」fb圖片)

樓主見狀再打醫療專線,等了一小時才接通,卻把她「當皮球踢來踢去」。醫療專線只請她打給家庭醫生詢問,但家庭醫生又叫她去醫院急症室,到了急症室又只看到一張海報,上面寫有「武漢肺炎症狀的人不准進入,請自行回家隔離」。樓主已經無助得哭起來,後來一個好心的醫生轉介他們到處理兒童疑似病例的醫院,醫生最後還是沒有幫哈利和丈夫做肺炎檢測,「還說既然已開始服用抗生素就更沒必要抽血了」,她強調這已經是「全蘇格蘭最大最專業的兒童專屬醫院」。

醫生亦坦白地說,政府如今是請有症狀的民眾自我隔離,醫院能做的就是遵從政府的指示,「現在已經不是防疫的局勢,因為再過不久大部分的人都會感染,做檢測並不會改變醫院處理病患的方式,檢測完也是一樣叫你回家隔離;病毒並沒有藥可醫,必須讓身體自行做對抗,身體能撐過便過了。」最令樓主吃驚的是醫生叫樓主丈夫和女兒隔離,沒症狀樓主卻可以繼續上班無需隔離。

樓主引述,醫生講解完後還問了一句:「Does it all make sense?(這樣合理吧)」「我先生居然回答:『Yeah it does.』(是的)」。但樓主卻非常不解,「哪裏make sense了?哪裏都不make sense好嗎」。最終樓主得不到任何結論就被打發回家。

樓主直言對英國政府及醫療都已徹底失去信心,說現在只能靠自己,「我一定要把長子跟長女顧好直到痊癒,我千萬不能生病!」不少網民看過帖文紛紛稱英國「佛系抗疫」,也十分同情樓主的經歷,「希望長子長女平安痊癒,辛苦的媽媽也不要累壞自己!」、「這太令人無助了,請媽咪一定要好好保重身體,孩子們需要你」。

