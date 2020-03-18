李屍朝鮮2｜網紅神預言上季疑團全靠一招　網民震驚：準到似作弊

南韓古裝活屍劇《李屍朝鮮》第二季近日在Netflix上線，第三集交代了王世子李蒼（朱智勛飾演）身邊的叛徒真實身分，而他的下場更是慘烈。不過神奇的是，以影評、解析為主的YouTuber「那些電影教我的事」竟然精準預測出劇情，他提的另外2點懸念也幾乎百分百猜中，讓網友直呼太神了！

第二季無論畫面抑或劇情都令人拍案叫絕。（《李屍朝鮮》第二季劇照）

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

《李屍朝鮮》第一季留下許多謎團等待第二季揭曉，尤其第三集不但公開了安炫大監（許峻豪飾演）與趙學柱（柳承龍飾演）3年前攻打倭寇時，就是利用生死草把人變成活屍，才成功擊退外患，卻也使得永信（金聖圭飾演）家人全部喪命，也是生死草的受害者。

李蒼身邊的叛徒也公開，正是他非常信任的護衛武英（金相浩飾演），他非常愛妻，大腹便便即將臨盆的妻子，卻被趙學柱之子帶去中殿私宅，對方以此要脅他必須要透露王世子的行蹤，他也因此協助被咬爛臉的趙學柱逃亡，在逃走途中遭亂箭襲擊而死，李蒼趕到時比起憤怒，更是不捨他的死去，看了令人鼻酸。

網紅神分析上季迷團！估中全靠這一招？（點圖放大▼▼▼）

+ 4 + 3 + 2

3點懸念全被說中，網友回歸朝聖影片，「真的神預測」、「你們的分析已經精準到有點作弊的程度」、「敲碗第二季分析與第三季預測」、「準到覺得是否被劇透」。

相關圖輯：《李屍朝鮮》含政治隱喻？盤點10大警世韓劇 比瘟疫更可怕的是…（點圖放大▼▼▼）

+ 27 + 26 + 25

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】