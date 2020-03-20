【法證先鋒IV】紙皮車意外撞倒康華致流產　被質疑污名化拾荒者

熱播TVB劇集《法證先鋒IV》，除了競猜誰是兇手外，一眾主角的變愛關係都成為關注，近日播出的第22集，由康華飾演的第三者Elaine因被拾荒車撞倒而意外流產，其後還引致精神失常。有關注拾荒者組織成員則為拾荒者抱不平，特意發文澄清指劇中車上疊紙皮的方法並非一般做法，「不會用如此不穩陣的方法」，而推着車子時也不會橫衝直撞、忽視途人，認為這些劇情污名化了拾荒者。無綫電視回覆《香港01》查詢指，已轉交意見予有關部門參考。

由康華飾演的第三者Elaine因被拾荒車撞倒而意外流產。（《法證先鋒IV》截圖）

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關注拾荒者組織「拾平台」成員鄧永謙（FB別名鄧永囂）在facebook發文，稱因「職業病為拾荒者澄清」，指《法證先鋒IV》第22集片段中，一位拾荒工作者在行人路上推着一車紙皮經過，迎面出現的就是正懷孕的康華，結果車仔撞倒她並因而引致小產。

鄧永謙批評負責資料搜集的同事準備不足，因畫面上拾荒者推着一車紙皮，以一直疊上去方法，看來不穩陣，左搖右擺。他解釋，拾荒者疊紙皮擺得有技巧，不需要搭得這麼高，也不會遮蓋了拾荒者的視線，「他們通常會以一種保持車仔與紙皮平衡的交疊法，即上下紙皮會有一部份交疊來慳位和擴闊底部，不會出現一直搭上去的情況」，又稱拾荒者的工作專業，疊紙皮的技術亦很高超的，不會使用如此不穩陣的方法。

帖文又指，拾荒者推着車仔時，不會橫衝直撞，亦不會忽視眼前行人道的途人直衝過去，即使有紙皮搭高遮蓋視線，也會側頭不時留意有沒有人在前方，同時會好言相勸提醒大家避開車仔，「因為拾荒者是很害怕撞倒人的，所以平時會格外小心」。

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鄧永謙表示，可否用另外的內容取代拾荒者撞人引致小產的情節，「咁樣抹黑佢哋好冤枉」，又指始終電視台的影響性甚廣，在慣性收視下會製造了一種意識形態，污名化了拾荒者。

鄧永謙接受《香港01》訪問表示，他無心插柳看到這幕情節，跟平時認識的拾荒工作有出入，因而想表達一下想法。他認為這些情節偶有發生，有時新聞報道表達貧窮問題時，總喜歡用拾荒者的照片來表「貧窮的慘和同情」，但其實不應有這些標籤，「更應被人肯定的環保先鋒」，希望透過對拾荒群體的關懷和研究，可提升他們的形象，讓更多人知道他們的專業。

帖文引起熱議，有網民指劇集常有污名化低下階層的現象，「唔做資料搜集亂咁作故仔」，但亦有人認為劇情重點不在拾荒者，「我又覺得係想講佢（康華）顧住睇電話而無留意」。無綫電視回覆《香港01》查詢指，已轉交意見予有關部門參考。