無綫新聞畫面故障9分鐘　男主播被遮蓋　女主播忍笑樣惹網民熱議

直播節目最考主持功架，萬一遇上突發狀況，就是顯示其「執生」應變本領的時候。昨晚近8時，無綫新聞台出現「冧檔」一刻，在直播報道時發生技術故障，本應出現在兩名主播身後的新聞簡介畫面，竟放在畫面最頂，直接遮蓋左邊的男主播，同場女主播見狀先愣住，其後即繼續報道及轉為播廣告，最後花9分鐘才處理好故障。片段隨即被網民瘋傳，有人笑指是「TVbuddy報新聞 」，又大讚女主播忍到笑很厲害。

無綫新聞昨晚直播時出現技術故障，令男主播「消失」人前，女拍檔一開始未有發現。（新聞截圖）

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故障片段其後在網上瘋傳，事緣昨晚7時57分，無綫新聞台直播報道時，播放片頭音樂的畫面疑似出現故障，原定是全螢幕的畫面，縮小置於左邊，直接遮蓋了男主播的大半身，只見其雙手放仍在主播桌上；坐在右邊的女主播見狀即愣住2秒，不知所措地輕輕轉向拍檔方向，惟見情況未見改善，便繼續面向觀眾報道新聞。

逐格睇事發經過：

處變不驚的男主播亦未有受故障影響，繼續報道「有球隊捲入政治風波」的新聞，但兩名主播讀完引言後，畫面仍未能回復正常播放，兩人即尷尬陷入「dead air」，只好不停查看主播桌上的電腦。其後節目暫時播停，改為先播廣告，約9分鐘後才回復正常，男主播終於露出「真面目」，並解釋因為技術故障，「請各位觀眾見諒」。

9分鐘後畫面終回復正常，男主播亦露出「真面目」。（新聞截圖）

無綫新聞台「冧檔」片段隨即被網民瘋傳，有網民笑指是「Tvbuddy 報新聞 」，亦有人大讚女主播淡定，「好忍到笑」，不過有網民則認為9分鐘才回復正常太久，認為「做法不完美，要改善」。

（fb群組「on9仔女同盟會（on9限定）」）

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