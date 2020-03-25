新冠肺炎丨馬來西亞前線醫護改裝膠袋成防護衣物：我們別無選擇

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲多國，多國面對醫療物資短缺問題，前線醫護每日疲於奔命醫治確診患者，卻要擔心「無兵器上戰場」，只好想辦法自保。馬來西亞網絡日前流傳片段，可見有醫護人員以垃圾膠袋及保鮮紙，改裝成頭部及腳部的保護衣物，令民眾大呼心痛，呼籲當局出手提供協助。

馬來西亞網絡流傳片段，可見有醫護人員以垃圾膠袋及保鮮紙，改裝成頭部及腳部的保護衣物。（Twitter片段截圖）

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多個國家面對醫療物資不足的問題，站在抗疫前線的醫護人員也不得不想方法自救。馬來西亞早前流傳短片，可見有醫護以垃圾膠袋及保鮮紙，自行改裝成保護衣。醫護人員將藍色膠袋套於頭上量度大小，按面形剪開缺口以便呼吸，再套上防護頭套固定位置，便成為暫時充當的全面保護頭套。

另一短片可見，有醫護人員打開雙腳站立，由另外3名同事協助以大膠袋及保鮮紙包裹雙腿，代替保護褲。有醫護接受當地傳媒訪問時直言，每次接觸確診患者時也要花上約30分鐘，換上保護衣物，每日更要更換至少4至5次，形容過程非常疲累。

另一短片可見，有醫護人員以大膠袋及保鮮紙包裹雙腿，代替保護褲。（Malaymail片段截圖）

受訪醫護指，當地的防護物資，包括頭套、面罩、手套、保護衣、鞋套和N95口罩均近乎用光，然而確診病人卻不斷送進醫院，同事只好想辦法自行改裝，「重點是這些自製保護衣其實作用不大，但我們別無選擇」。亦有醫院管理層表示，其工作的醫院受疫情嚴重影響，形容整個醫療系統已達到極限，擔心有醫護受到感染。

有醫護甚至於醫院內設立衣車，為同事趕製保護衣。（Twitter圖片）

針對物資短缺問題，兩名來自私人醫院的兒科醫生拿督慕沙（Datuk Dr Musa Mohd Nordin）和拿督祖基菲力（Datuk Dr Zulkifli Ismail）共同發公開信，指出不少醫院正面對同樣困境，認為國家應出手協助，「必須確保供應鏈充足，並要公平分配給所有醫院，現在是政府要求製造商加緊提高產量，並以較低售價向醫護人員提供急需用品的時候了」。

（綜合）

While awaiting fresh supply of PPE to arrive , government healthcare workers at a Kelantan hospital are improvising , turning garbage bags into protective suits 🙏 there’s a will there a way pic.twitter.com/hLUad0mhR8 — Melissa Goh (@MelGohCNA) March 22, 2020