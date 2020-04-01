【新冠肺炎】大埔點心店5人圍枱食嘢吸煙　網民鬧違規兼唔衛生

因新冠肺炎（COVID-19）疫情，政府規定禁示4人聚集，食肆枱之間距離至少1.5米，食肆都因應規定調整，不過有大埔網民發現一間點心店門外有6個人圍着一張圓枱，質疑不符合規定。員工已知悉這情況，因店員常在店內，未有留意店外有多於4人聚集，可能會收起門外的枱或加貼告示，以避免有關情況。

有大埔網民發現一間點心店門外有6個人圍着一張圓枱，質疑不符合規定。(大埔fb圖片)

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有網民在facebook群組「大埔」發文，表示在點心店外有5個中年男人圍在一枱，「1個點心，1個食煙」，又見他們「又冇口罩，又咳，又痰，又食煙」，十分不衛生，質疑違反規定和沒人執法。

圖中可見，店外有兩枱，4人坐在左邊一枱，1人站着搭訕，另外2人坐在右邊一枱，兩枱亦相距很近。帖子引來不少網民熱論，有人稱「夜晚仲勁，幾枱係出面打邊爐，食煙飲酒，好似成條街係佢咁」、「日日經過佢哋都係咁！」，亦有人建議樓主投訴。

本網致電該店，店員回應時指，已知悉有關情況，因為茶客已經很熟悉環境，「自己坐咗埋去，自己開茶」，亦有食客由店內走出店外吸煙並聚在一起，但店員通常都在店內工作，因此未有留意店外情況。她指，可能會收起門外的枱或加貼告示，避免再有這樣的情況，而且政府人員這兩日都有來巡查，他們會盡力配合規定。

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