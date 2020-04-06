新冠肺炎丨韓國迅速控制疫情歸功5大因素　未爆發已日產數萬試劑

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，韓國在歐美尚未爆發疫情時，曾經是中國以外第二多確診病例的國家，單日新增個案一度超過900宗，重災區大邱等城市更成為全球報道焦點。不過韓國疫情後來持續放緩，目前死亡率只有約1%，是世界上最低的地方之一，直至周日（5日）全國單日新增47宗確診個案，有專家便分析當地迅速控制疫情的5大關鍵因素。

韓國曾經是中國以外第二多確診病例的國家，但當地政府抗疫有成，有專家分析背後的5大關鍵因素。（Reuters）

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1.大規模快速檢測

韓國有逾600處檢測站，每日檢測多達2萬人，一早增設的車道檢測站協助找出隱形病患，採集過程僅10分鐘，而報告只需花數小時。全國有118個實驗室負責分析檢測樣本，每所實驗室每天早上均準時上傳檢測結果到共享資料庫，允許公、私立醫院查看，當地現已進行超過30萬次檢測，人均檢測率是美國的40倍以上。

2.早期統籌試劑生產

早在1月下旬出現首例確診後，韓國政府會見10多家醫療公司代表，敦促他們研發可批量生產的檢測試劑盒，承諾給予緊急審批。其後兩周，即使確診病例維持在雙位數，全國每天也有數萬個檢測試劑盒發貨，至現時更日產10萬個，並正與他國商討出口。

↓↓↓韓國抗疫有成5大因素：↓↓↓

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3.大企業宿舍紓緩牀位不足

由於八成病例的病情較輕，牀位不足以容納所有患者，當局僅安排重症者和長者入院，其他徵狀輕微的人則分流入住大企業包括三星人壽、LG等提供的員工宿舍，解決醫院逼爆、資源分散問題。

4.隔離及確診者追蹤

韓國對接受隔離者均以GPS追蹤，當發現新病例，市民的手機即會收到緊急警報，官方網站和應用程式時刻詳細列出病人確診前的出行時間表，包括乘坐的巴士、上下車時間和地點，以至有否戴口罩等。

5全民抗疫

電視廣播、地鐵站公告和手機一直提醒民眾戴口罩，指示如何保持社交距離，並通報當天傳染數據。民意調查顯示，大部分韓國人對抗疫有信心，較少恐慌，也只有少數人囤積東西。

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