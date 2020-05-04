次文化堂彭志銘雪可樂引發「爆炸」　頂蓋飛出威力驚人

天氣漸熱，嘆一罐冰凍飲品絕對是賞心樂事，不過把罐裝飲品放入雪櫃冷凍，要小心發生「爆炸」。次文化堂出版社社長彭志銘在facebook貼出圖片，可見一罐裝可樂因結冰把鐵罐迫爆，連頂蓋都被完整炸了出來，爆罐力量之大令不少網民驚訝。

可樂的頂蓋和罐身齊口分離，脫離的頂蓋上還有結了冰的可樂。（彭志銘fb圖片）

彭志銘在fb發帖，表示日前半夜，「突然聽到屋内一聲巨響，似是爆炸」，他立刻去查看，但廚房和爐都沒有異樣，以為書櫃倒塌亦不是，也不見有任何物件跌下，覺得十分奇怪，但既然找不到源頭，便不以為然。

直至第二日早上，他才想走曾將一罐可樂放入雪櫃冰格急凍，事後忘記拿出來喝，原想拿出喝消消暑，想不到一開雪櫃即嚇親，「赫見罐頂唔見咗，呵...尋晚之爆炸聲，原來係可樂結冰，脹爆所致」。

過去都有可樂冰凍後「爆炸」的事件。（網上圖片）

從其圖片可見，可樂的頂蓋和罐身齊口分離，脫離的頂蓋上還有結了冰的可樂，彭志銘又指冰格内的水花四濺，據聲響和冰格狀況，估計「爆炸力可傷人的」，而可樂冰的色素也很深「黑蚊蚊黐住隻碟」。彭志銘指「下次唔敢再放可樂入冰格啦！唔知啤酒得唔得呢？」

不少網民都稱曾有同一經歷，「試過啤酒凍得滯，爆罐」、「試過，不過冇爆得咁嚴重」、「我都試過, 不過只係爆一角, 而冰格係會水花四濺」，亦有人笑言「喺你屋企發現殺傷力強爆炸品」。

過去都有可樂冰凍後「爆炸」甚至傷人的事件，上海嘉定一個6歲小男孩更因此被可樂罐的拉環直接劃到臉上，要縫38針。由於可樂是碳酸飲料，冰凍可樂從冷藏環境拿到常溫中時，可樂中溶解的二氧化碳氣體會熱脹冷縮，甚至會將瓶子撐破，不只是一般水結冰膨脹那麼簡單。