鄧麗欣《金都》談結婚　對白入心入肺引共鳴　網民：係自己寫照

「係咪唔結婚就要分手？」，很多踏入適婚年齡的情侶或許都感到困惑，彷彿不結婚愛情便沒有出路。由鄧麗欣（Stephy）主演的港產片《金都》圍繞結婚這話題，女主角與「裙腳仔」性格的男友拍拖多年，半推半就終答應求婚，但隨即閃現猶豫，加上假結婚的往事令她更卻步。電影中各人對婚姻的睇法引起網民共鳴，不少人直言對白「熟口熟面」，根本就是自己的寫照。

由鄧麗欣飾演的女主角阿芳與「裙腳仔」性格的男友拍拖多年，在眾人壓力下終答應求婚，但隨即閃現猶豫，兩人的故事其實是不少人的寫照。（《金都》劇照）

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位於太子的金都商場以婚嫁店舖為主，由鄧麗欣飾演的女主角在商場婚紗店工作，因而結識到擔任婚禮攝影師的男友，兩人每日都被結婚有關的事物重重包圍，但拍拖7年卻仍未再進一步。直至同居男友求婚，女主角在大批親朋好友的壓力下勉強答應，但心中卻充滿猶疑，除了男友控制慾和長不大的「裙腳仔」性格，還有她自身曾經假結婚的問題，都令自己變得猶豫不決。

現實中雖然未必有完全一樣的情節經歷，但女主角對婚姻的猶豫，以及情侶是否「合久必婚」的討論，則引起觀眾反思，特別這7句對白更令網民非常有共鳴，直言猶如說出各人心底話：

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最終女主角的選擇「結與不結」成觀眾關心之事，但有網民認為電影寫實而不失幽默地表達適齡女子對婚姻的兩難，值得深思和討論。有人在網上討論區稱，電影就如看着別人演釋自己的故事，對於剛離婚的他特別感觸，「比起喊有更加sad（傷心）的情緒。另有人認為《金都》講中不少香港情侶的心聲，對方家人難相處、另一半對父母的千依百順，以及為「適婚」壓力而結婚，總有一段與自己的看法經歷不謀而合。

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