深圳少年通宵打機頭暈嘔吐　送院證實腦中風　及時動手術保命

廣東省深圳市一名18歲的陳姓少年經常熬夜通宵打機，上周三（10日）突然出現頭痛、頭暈及嘔吐等症狀，送院證實腦中風，接受手術後情況好轉；主診醫生表示，陳男有經常熬夜、飲酒等不良生活習慣，是導致今次腦中風的主因。

陳男坦言經常熬夜打機，事發當日突然感到頭痛及頭暈，甚至嘔吐，隨即被送到南方醫科大學深圳醫院治療；院方檢查發現他靜脈堵塞引致腦中風，幸好及時動手術取出血栓，否則情況堪虞，現時病情已好轉。

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主診醫生賀雄軍說，陳男剛抵達醫院時頭痛欲裂，且精神恍惚，如未能及時動手術恐危及性命，以及引發「腦腫脹」、大面積腦死亡，甚至有腦疝（顱內壓過高的併發症）的風險。

賀雄軍指出，陳男有腎臟病史，經常熬夜、喝酒等不良生活習慣是今次發病主因，而近年中風患者有年輕化趨勢，自己更接收過一名年約10歲的病人，相信背後原因與都市人工作壓力大、自以為身體年輕、沒有控制飲食或生活上的不良習慣有關。他提醒公眾定期接受健康檢查，保持適量運動，少熬夜、少喝酒，培養健康生活習慣。

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突然視力模糊 步履不穩是警號

台灣衛福部金門醫院神經內科李怡蓁醫生指出，腦中風是因腦裡面攜帶氧氣及養分的動脈血管被阻塞或是破裂，造成該部位的腦失去功能；若突然半邊顏面或是半邊肢體麻木或無力、出現理解或說話能力障礙、單眼或兩眼視力模糊、步履不穩、眩暈、失去平衡感或協調能力、不明原因嚴重頭痛等症狀，這些持續症狀的時間約5至10分鐘，且在24小時內完全恢復，醫學上定義為暫時性腦缺血。

李怡蓁醫稱，暫時性腦缺血是一種暫時性，可完全恢復的神經功能失調，可視為腦部血管栓塞的前兆、腦中風的警訊。雖然症狀可完全恢復，但這類的病人約有百分之十會在三個月內發生腦中風，因此，對於短暫性腦缺血，不應認為症狀過去就算了，反而應認真看待，積極控制中風危險因子。