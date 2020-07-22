【腦退化】一分鐘自我檢測腦退化　三個小動作揭腦部健康狀況

大腦由大量神經細胞所組成，不僅能思考，也負責決策及發號施令！然而大腦也是退化算快的器官，例如認知上的退化可能導致失智症。想要知道自己的腦部有沒有問題，台灣神經外科醫師提供一個超簡單的測試方法，只要閉眼踏步30下，就能觀察出早期腦部疾病的跡象，醫師也坦言，在門診中「有很多年輕人走歪掉」。

從步態也能看出大腦問題？（點圖放大▼▼▼）

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想要檢視自己大腦有沒有問題，魏銘政也分享簡單的測試方法，從3個小動作來評斷，一旦超過標準千萬要注意。首先找到一個定點，眼睛看著一固定位置，接下來雙手平舉，閉上雙眼，原地踏步30下。

魏銘政解釋，雙手平舉時手部感覺會傳達到大腦，大腦也會傳出運動感覺以維持手部的姿勢；原地踏步較為複雜，因為有步伐及步率的先後順序，因此小腦的功能也開始加入。只要閉眼雙手平舉、原地踏步30下，結束後睜開眼睛看看，若與剛開始的原點相差30公分以上，或是角度偏差30度以上，就代表平衡出現問題。

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魏銘政指出，民眾實測後若距離原點較遠，建議找神經科醫師檢查，復健科也有一定的訓練方式，除了腦以外，也得觀察肌肉是否有異狀。他也坦言，在門診中「有很多年輕人走歪掉」，人們要控制平衡，除了眼睛、肌肉力量外，大、小腦也都有影響，因此從步態可看出疾病初期的某些表徵。

從步態可看出腦是否已開始退化！魏銘政舉例，常態性的水腦症，因積水壓迫腦部使得走路不穩、大小便失禁，因此走路像是「被地板黏住」；還有一族群走路時會將腳抬高，躡手躡腳地走，可能是脊髓有損傷，大多出現在神經性梅毒第四期的患者身上，由於本體感覺消失，無法感知自己的腿部是否有抬起，害怕踢到異物而抬得特別高。

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此外，魏銘政也分享較常見的小碎步，「帕金遜症」的患者因腦部缺乏多巴胺而無法啟動，想要開始行走時因多巴胺不夠，脊椎的力量放掉形成駝背，手穩定的力量也消失因此開始抖動，最終形成小碎步走路，重心不穩容易跌倒，沒有力量停住。因此從步態可觀察出疾病初期，或是腦部是否已有開始退化的跡象。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】