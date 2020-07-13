年邁駱駝被賣獨行100公里回家　主人感動決定「回購」養到終老

中國內蒙古巴彥淖爾市一隻年邁駱駝去年10月中被賣走，後來疑因思念老家，竟於今年6月27日獨自踏上歸途，跋山涉水，越過圍欄和高速公路，走了超過100公里回家。牠的舊主人表示，看到駱駝身上佈滿傷痕，感到十分心疼，於是決定用另一隻3歲大的雌性駱駝將之換回來，好讓牠安享晚年。

駱駝的舊主人特木爾稱，這隻年邁駱駝性格非常溫順，去年10月賣給了打算飼養駱駝的買家，「他們冬天把牠養在烏蓋，到了春天把牠放在山裏，結果剪完駝毛的第二天牠就跑了。」他估計該隻老駱駝是因為水土不服，加上思念老家而出走。

老駱駝沿途越過多處圍欄和高速公路，行走逾100公里，於本月3日抵達巴音溫都爾山腳下一戶牧民的家，對方見牠身上佈滿傷痕，遂幫代為清理傷口為及提供糧草，並將之暫養在自家的駱駝群中。

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「再也不會動牠了」

主人得知老駱駝在牧民家，隨即趕來將其接回烏蓋。特木爾的妻子娜仁稱，老駱駝千里迢迢吃盡苦頭都要「回家」，實在令人心疼，與丈夫商討後決定用另一隻3歲大的雌性駱駝換回老駱駝，讓牠安享晚年，「現在牠餘生都自由了，再也不會動牠了」。

不少網民非常感動，留言稱「想不到駱駝如此有靈性，如果能夠養到老，真的別拋棄」、「任何動物都有感情！不要隨意拋棄他們，主人就是他們的唯一」、「逾百公里，牠竟然記得回家的路，實在不可思議」。