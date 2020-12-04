心理測驗│30歲後還會追求浪漫？　一圖測你的粉嫩少女心指數

不論年紀、男女，每個人都可以欣賞粉嫩顏色的事物。想知自己有否保有一顆「少女心」，不妨用以下心理測驗測測看。

👇👇👇你認為圖中男子在喝甚麼？3種選擇各有解讀，請憑直覺選出答案。一圖測你少女心指數👇👇👇

你認為圖中男子在飲甚麼？（網站「占TV」圖片）

A.酒類

B.汽水

C.純水

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：一張圖踢爆你隱藏性格

👇👇👇下圖同時隱藏多種動物，它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的動物。👇👇👇

你第一眼在圖中看到甚麼動物？（網上圖片）

不准偷看

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+ 10 + 10 + 10

同場加映：9條問題準確測你潔癖指數

有時過份要求整潔，可能會讓內心充滿焦慮。（電視劇《逃避雖可恥但有用》劇照）

👇👇👇你的潔癖程度有多高？（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇

提示：記低9條問題的答案

+ 4 + 4 + 4

不准偷看

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同場加映：最怕雨水淋濕身上哪種物品？ 3個選擇測你何時脫單

A. 衣服

B. 鞋子

C. 髮型

👇👇👇點圖看你何時脫單！👇👇👇