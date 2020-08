不再「I am fine」　英國網紅教36種超實用「How are you？」回答

「How are you?」是日常互相打招呼最基本的問候語,大家都一定懂得回應「I am fine」或者「I am good」,這是正確的說法,但如何更生動、更多變化和更貼近外國人的說法,在英國教英文的YouTuber Lucy就分享36個說法去回應「How are you?」。

Lucy分享36個說法去回應「How are you?」。( YouTube「English with Lucy」影片截圖)

「English with Lucy」的YouTube頻道多達458萬人訂閱,Lucy以簡單和生活化的方法教授英文,其中一條影片就是關於如何回答最常見的問候語「How are you?」,Lucy把答案分為簡單的回應方法、有趣的回應、幽默的回應、調情式的回應和負面的回應等等,例如最簡單而又有變化的回應就是加上「pretty」,「I’m pretty good.」。若想層次豐富點,不妨嘗試調情式回應:「Word on the street I'm pretty good.」(聽聞我挺不錯)。

其他的回應包括:

I’m pretty well.

Never been better!

So far, so good!

Can’t complain!

Better than I deserve!