不再「I am fine」　英國網紅教36種超實用「How are you？」回答

「How are you？」是日常互相打招呼最基本的問候語，大家都一定懂得回應「I am fine」或者「I am good」，這是正確的說法，但如何更生動、更多變化和更貼近外國人的說法，在英國教英文的YouTuber Lucy就分享36個說法去回應「How are you？」。

Lucy分享36個說法去回應「How are you？」。（ YouTube「English with Lucy」影片截圖）

「English with Lucy」的YouTube頻道多達458萬人訂閱，Lucy以簡單和生活化的方法教授英文，其中一條影片就是關於如何回答最常見的問候語「How are you？」，Lucy把答案分為簡單的回應方法、有趣的回應、幽默的回應、調情式的回應和負面的回應等等，例如最簡單而又有變化的回應就是加上「pretty」，「I’m pretty good.」。若想層次豐富點，不妨嘗試調情式回應：「Word on the street I'm pretty good.」（聽聞我挺不錯）。

其他的回應包括：

I’m pretty well.

Never been better！

So far, so good！

Can’t complain！

Better than I deserve！