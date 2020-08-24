哈姆太郎為何成泰國示威「吉祥物」？化身哈利波特角色未係最諷刺

泰國近期展開了長達兩週的學生抗議活動，這些年輕族群在曼谷民主紀念碑（Democracy Monument）高呼自己的訴求，希望能爭取自由的權益。除了抗議內容之外，這些大學生也將年輕一代的特色表現出來，用各種詼諧的方式來表達心中的不滿，今天就來盤點一下這場抗爭中，泰國有創意的「三次元迷因（Memes）」。

相關圖輯：泰國示威中的「哈姆太郎」與「哈利波特」（點圖放大▼▼▼）

+ 15 + 14 + 13

哈姆太郎﹑哈利波特與飢餓遊戲到底在泰國示威上扮演什麼角色？（點圖放大▼▼▼）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

# 改編哈姆太郎主題曲

大家熟悉的日本動漫《哈姆太郎》主題曲，成為了這一次抗爭的主題曲。泰國的大學生們將原本歌詞中「最喜歡的東西～是向日葵的種子」，改編成最喜歡「人民的稅金」，諷刺國會沒有做到應盡的義務，反而在浪費人民辛苦的納稅錢。

# 飢餓遊戲手勢表達決心

在電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）中，女主角有一個「舉起三個手指頭」的手勢，象徵著「反極權」的精神。而泰國的學生們也沿用了電影中的含義，在抗議的過程當中號召大家舉起這個代表性的手勢，代表了他們爭取民主自由的訴求。

# 扮演哈利波特給民主「施咒」

在這場抗議中，還有學生穿起電影《哈利波特》（Harry Potter）中主角們的巫師長袍，另一些人穿著「食稅人」（Tax Eater）的服裝，也就是模仿電影中的「食死人」（Death Eater），除了諷刺政府吃掉人民的納稅錢，也代表要為泰國人民的民主「施咒」。

相關圖輯：【泰國示威】三指手勢湧現高中校園 學生掛白絲帶舉白紙聲援（點圖放大▼▼▼）

+ 2

延伸閱讀：

高記恐將熄燈！盤點永康商圈超過30年美食老店 我吃的是回憶啊

招喚蔡英文顯靈！不只聖皇新天公爆紅 三大本土宗教儀式網看傻

你支持檢舉魔人嗎？網友一面倒推爆「這種人更討厭」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】