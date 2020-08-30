100%命中！前NASA工程師製古惑保齡球　內藏機械隨投球者身體轉向

如何能打保齡球100%全中？外國Youtuber「Mark Rober」常有很多創意科學搞作，他就曾製作了一個可以跟蹤人體搖擺的保齡球，更拍片拆解他這個「加工保齡球」的內部機械運作。

Mark Rober與朋友合作製作保齡球內裡的機械裝置，他們在保齡球內安裝摩打令保齡球轉向。（Mark Rober youtube圖片）

Mark Rober是前NASA工程師，現在是一個科學實驗型的Youtuber，憑着創新的科學知識和機械新發明吸引逾千萬個訂閱者，早前他就發明了一個蹤人體搖擺的保齡球。

在研發過程中，他用切割機切開保齡球，其實內裏是強度的玻璃纖維和聚胺脂，他把保齡球內掏空，並與朋友合作製作保齡球內的機械裝置。更神奇的是除保齡球內的裝置外，他們也做了另一個裝置貼在投球者的背上，背上的裝置以無線電波傳送指示給保齡球內的接收器，從而驅動摩打令保齡球轉向，所以只要投球者把身體向左搖擺，保齡球就會跟隨轉左，向右搖擺就會跟隨轉右。

不過，單單是改裝保齡球仍不夠，還要講究角度，如果只是正面打倒三角型中最頂的一支，旁邊的保齡球樽未必會被打倒，而是要以中間偏6度的位置對準中間的一支保齡球樽，才可打倒所有保齡球樽。最後Mark成功以搖擺身體的方法打倒所有保齡球樽，令一眾小朋友十分驚訝。