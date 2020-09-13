軍人爸媽三餐捱即食口糧MRE　仔女開箱試食唔怕難食　最驚呢樣嘢

打仗哪有安樂茶飯食，為了行軍方便，美軍多年前研發出攜帶方便的個人野戰口糧「MRE」（Meal, Ready-to-Eat），讓士兵在野外無火的環境下都可以吃到熱騰騰的食物醫肚。打開包裝就食得的即食MRE好難色香味俱全，故被劣評為「眾人皆拒的食物」（Meals Rejected by Everyone）。網上不時出現勇士開箱試食影片，有YouTube頻道「HiHo Kids」就找來一班軍人陪伴他們的小朋友爆笑試食，讓他們的心肝寶貝體驗爸媽服役時無啖好食的「滋味」。

美軍研發的個人野戰口糧「MRE」，讓士兵在無火環境下可以吃到熱騰騰的食物醫肚，但以往曾被劣評為「眾人皆拒的食物」。（YouTube頻道「HiHo Kids」影片截圖）

小朋友看到桌上未開封的MRE包裝已經有點卻步，眼甘甘看着父母撕開包裝，看到糊狀食物倒在碟上一刻，他們都有點傻眼，有小女孩笑説MRE看上去像「動物的嘔吐物」。片中實測的MRE有不同選擇，如香辣通心粉、燜牛肉，細路們皺着眉頭、鼓起勇氣吃第一口，也許事前心理做足最差準備，他們都說MRE沒有想像中難食。

好戲在後頭，當小朋友們大口大口吃MRE時，父母卻說出吃MRE的殘酷真相，就是吃後會便秘，小鬼們被父母一嚇都反應不來，臉色都變了，有妹妹更嚇得即刻喝水，真實反應融化網民。

難得經常離家服役的父母可以和子女坐低吃一餐，影片也紀錄他們溫馨聊天的互動時刻，細路們可愛地問父母在軍中做什麼，軍人爸爸透露服役時記掛家人來信的感人告白，最後小鬼們更送上愛的抱抱，感謝父母為家庭及國家付出。

（YouTube頻道「HiHo Kids」）