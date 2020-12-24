趣一趣│用棉花棒砌出《寵物小精靈》模型　神獸「烈空坐」超逼真

用棉花棒清潔耳朵就聽得多，想不到還可以用來當創作材料。日本有手作達人經常以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》（精靈寶可夢）的多個角色。其作品中不乏有初代御三家如奇異種子、車厘龜和小火龍，更有神獸「烈空坐」等稀有小精靈，精緻做工讓不少網民嘆為觀止。 （Twitter帳號「kumattaojisan」）

日本DIY達人以棉花棒為材料，砌出動漫《寵物小精靈》的多個角色。（Twitter帳號「kumattaojisan」圖片）

+ 20 + 20 + 20

👇👇👇同場加映：萌喵化身天氣主播「伸手」報新聞👇👇👇

日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人橫樑上睡覺露肚腩仔「通風」 零戒備狀態好引誘人👇👇👇

日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

👇👇👇同場加映：喵星人仰躺伸直瞓覺激似人👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

👇👇👇同場加映：喵星人霸佔影印機阻WFH 貪玩貓奴順勢「偷影」主子👇👇👇

日本有貓奴在居家辦公期間，被主子霸佔影印機妨礙工作。（Twitter帳號「ichigopants48」圖片）