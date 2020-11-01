騎單車影響性能力？30歲台男崩潰：床上完全不行！醫生一摸嚇傻了

運動本該是強健體魄的方式，但小心過猶不及都傷身。台灣一名30歲男子向當地醫師哭訴自己近半年來「完全不行了」，一問之下才發現他每週都會騎腳踏車100公里，結果從屁股後方至大腿內側一路麻麻的…

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台灣泌尿科醫師闕舜仁在《醫師好辣》分享悲慘案例，一名30歲男子主訴過去「床上雄風」深受女友喜愛，近半年來變得「完全不行」且情況嚴重超崩潰。身強體壯的他平時保有良好運動習慣，男子表示自己很愛騎腳踏車，平常山路一天30～50公里不是問題，平路則可達100公里，且每個週末一定會去騎腳踏車。

闕舜仁說，當下大腦警報瞬間響起，「我說你騎那麼多腳踏車，那我問你『騎腳踏車到最後，會不會從屁股後面到大腿內側，一路都麻麻的？』」男子彷彿找到知音，點頭如搗蒜地說：「會耶！一路從後面麻到前面」。下秒便請男子閉上眼睛做觸診，但在摸他生殖器表皮的時候，完全沒有知覺，不知道自己正在被撫摸，「整個都麻掉了」。

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闕舜仁解釋，生殖器的血管及神經從骨盆底往內側再繞回來，腳踏車的坐墊壓到男子陰莖的神經及血管，加上每天騎得又遠又久，使得神經及血管都受傷了，才會導致整塊皮呈現麻木無感，在床上無法獲得足夠的刺激產生勃起。

想要搶救受傷神經和血管，闕舜仁指出，所有運動都該適量，先請男子更換適合自己的減壓坐墊，找到久騎也不會造成屁股麻木才是正確的；再來受傷的神經血管也需要修補，因此請他服用可修補神經的維他命B群，血管則使用新治療法「低能量體外震波」刺激，讓受傷血管重新長回來，血沖得進去才有辦法恢復堅挺。

闕舜仁也強調，騎腳踏車是很好的運動，但千萬不要騎到大腿、屁股都麻掉，代表短時間騎太多或是坐墊有不適應的問題，必須立即改善。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】