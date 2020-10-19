一次過養200隻青蛙！張惠妹愛徒揭黑歷史　被誤認美女未係最崩潰

除了在高中電爆炸頭，持修還做過一件無敵瘋狂的事。他在中學時曾在學校養過200多隻青蛙：「有天經過學校池塘看到一堆像山粉圓的東西，很感興趣就開始養，200多隻養在教室外面，因為牠們很吵老師就生氣。」他還非常興奮的向我們介紹青蛙的生長過程，在與他同輩的人，應該只有少數人完整參與過青蛙的成長變化吧。

第一次見到持修本人是在他專輯《房間裡的大象》聽歌會，那天他除了唱歌外，說的話只有歌名及「讚哦！」，非常內向且寡言，但表演時卻讓人移不開雙眼。長髮加上話少增添他不少神秘感，但說起喜歡的事物，他卻能展現出像男孩般的熱情，如此反差萌的持修，讓編輯更想了解他到底是個什麼樣的人。

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學生時代超瘋狂！一頭爆炸頭上課、養200隻青蛙

為什麼要留長頭髮？持修是男生還是女生？這應該是大家最想問的問題。雖然他的長頭髮和斯文臉蛋很容易被認成女生，但他的確是當過兵的男人。持修自己也說已經被誤會太多次，不管到哪都被叫「小姐～妹妹～」甚至還有計程車司機叫他「漂亮寶貝」，他一開始還會澄清，但現在就不再反駁，連全家人對於他被認成女生也都沒有感覺了。

其實持修並不是一直都留長頭髮。他高中很喜歡黑人音樂，電了一個超大爆炸頭，曾經有一次一隻蜻蜓直接插進頭髮裡，「之前我在跑步，一隻蜻蜓就直接插在裡面，我就看牠來不及攀升，直接咻！插進去，超噁心的。」後來電直，同學們都認為很美，讓持修自己也覺得長髮是個不錯的選擇。

持修家人對於他被認成女生也都沒有感覺了。（KKBOX授權使用）

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問他未來會不會將這招牌長髮卸下，他說：「到了夏天，身為一個男人不能承受！都是汗，到底留長髮是幹嘛啦」不免讓人期待，持修夏天會以什麼髮型亮相！

除了在高中電爆炸頭，持修還做過一件無敵瘋狂的事。他在中學時曾在學校養過200多隻青蛙：「有天經過學校池塘看到一堆像山粉圓的東西，很感興趣就開始養，200多隻養在教室外面，因為牠們很吵老師就生氣。」他還非常興奮的向我們介紹青蛙的生長過程，在與他同輩的人，應該只有少數人完整參與過青蛙的成長變化吧。

這讓大家嚇傻了，不禁想了解200多隻青蛙的去處。「生態池因為畢業舞會被染色，但因爲我有一批新鮮的青蛙，我就讓那個池復活了！」就這樣，持修因為這200隻青娃成為學校池塘的救世主！而唯一跟他一起玩青蛙的人，當時是台大醫科的高材生。

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曾有論及婚嫁女友

有關注持修的粉絲都知道，他有段時間很喜歡問粉絲要不要跟他結婚，再搭上自己的自拍照，讓許多粉絲都瘋狂留言我願意。為什麼他總是愛問粉絲「要不要結婚呢？」

原來關於「結婚」這件事，差點發生在不到20歲的他身上！當年他與女朋友是抱著「論及婚嫁」的心態拍拖，結婚對他來說是很自然的事。現在回想起來，自己也覺得好笑：「那時候不懂事就想太遠，現在覺得結婚還是很遙遠的事。」但看到粉絲都想跟他結婚，他自己也覺得：「還不錯爽(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」

持修總是愛問粉絲「要不要結婚？」（KKBOX授權使用）

我就宅！創作靈感來自「他們」

持修因為他內向的性格，讓他大多宅在家裡不出門，甚至出門也不敢跟店員說話，唯有在家看卡通、寵物小精靈卡、打機跟音樂讓他感到最舒適自在。

持修的有很多直球系的戀愛歌詞，會讓人誤以為都是從自己的戀情取材。其實他的靈感有90%都來自看卡通，他會看著卡通哭，愛情故事也都是看了卡通後的幻想。問他剩餘的10%？「父母就是那10%...好啦應該是8%，1%寵物小精靈、1%傳說對決...啊傳說對決太多了，0.5%就好！」對著自己的分配討價還價，這就是持修可愛純真的地方。

最愛看《Adventure Time》，一季可以看10遍！（IG@持修）

10%聽來很少，其實他從小生長在充滿愛的家庭，父母對他而言十分重要。他的專輯概念寫到「人生的90%都是痛苦的」，問他這種悲觀的想法來自何處：「你出生時就註定最愛的人會在你面前死掉，但我爸媽不能死啊！所以我在軟弱時就會想到父母而振作，我要讓他們驕傲。」

睡前「翻牌」挑寵物小精靈卡陪睡 傳說對決強到被問「當選手嗎」

持修最珍惜的東西大概就是寵物小精靈卡了，甚至會把它當作護身符帶在身上。他每天睡前都會挑選一張卡放在枕邊陪他、和它們說說話；持修說自己是不太有選擇困難的人，但每晚挑哪張卡竟讓他難以抉擇。問他前一天翻了誰的牌，害羞的說：「是超夢 (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」。

其實愛上寵物小精靈卡的起源，是來自一位同學送他的皮皮閃卡，自此便開始搜集。還自招自從玩寵物小精靈卡後，身上不會有超過1000元的現金，因為都拿去買卡！更為了取貨而豁出去和超商店員說話、讓足不出戶的宅男出門捉寶貝、花整天時間用酒精擦拭每張卡片。這神奇的寵物小精靈卡，改變並佔據持修人生的一大部分。

用保護殼細心照料的卡片。（KKBOX授權使用／持修提供）

而佔據0.5%的傳說對決，持修已經厲害到登上「最強等級－戰場傳說」，還被電競公會詢問過為何不當「電競選手」。這麼會玩又愛玩的他，當然有想過替遊戲做音樂：「我歌已經準備好很多首，就在等他們找我！」

從小學上資優班 想學什麼靠網絡

單看持修喜歡卡通、瘋狂玩寵物小精靈卡、傳說對決，會讓人覺得他就是個無所事事的宅男，不過持修並不是這麼簡單的人！他其實是個真正的「學霸」，中學都就讀資優班，在中學時就被台大教授舉薦直接上台大，「但我根本不喜歡那個東東。」持修也是在那時候有退出資優班的念頭：「想去做我想做的事。」

持修除了是學業上的學霸，他在任何有興趣的事上也是「自己的學霸」。

持修在中學時就被台大教授舉薦直接上台大。（KKBOX授權使用）

對於持修來說，任何事情他都能靠自己從網絡上學得：從網上學彈結他，甚至許多作品都是在沒有樂理基礎下編寫出來的；更讓人驚訝的是，他還會替玩具收藏做衫，從打版開始一步步從網絡上自己學習。其他例如Bass、合成器、編曲、剪片、打傳說等等也都從網上學習，不管想學什麼，只要上網便能實現，持修可說是這世代將網絡用得最淋漓盡致的人吧。

不過，因為他的音樂基礎是自學而來，沒有專業底子，在作品上的成熟度、跟樂手溝通上都遇過不少挫折。

持修得完成收藏，他會替它們打版做衣服！（KKBOX授權使用／持修提供）

持修未來還會繼續學更多東西，對製作影片很有興趣的他，想要自己寫劇本、導演、拍片、剪片。他常把製作的影像放上IG，很有持修自己的風格，粉絲反應也都很踴躍。

當然在音樂上，持修也想嘗試更多不同樂風，例如無人聲的電子樂或是充滿字句的Hip Hop：「我不覺得自己一定只能是什麼樣的音樂人。」他也想參與更多製作，讓音樂能學得更全面。

學霸養成術：不能浪費時間重複在錯的事

持修識玩又會讀書，到底怎麼做到的？他分享自己的學習方式：了解把事情做好的人，他們處理事情的角度、重視的地方，就能減少不必要的努力。

持修分享了自己的學習方式。（KKBOX授權使用）

另外，他能知道自己的身體、大腦何時能達到最高峰，並分配時間：「練結他時我可能練半小時就能抵平常的四小時，只要過了顛峰的時間絕對不會再練。不能浪費時間重複在錯的事情上，但精神好時一定去做該做的事。」此番言論一出，現場的所有人都目瞪口呆，認為他完全就是現實版的「江直樹」！

先不要覺得自己做不到，可能覺得很難，但就先去嘗試；如果你預設自己做不到，你就真的做不到，怕了，就沒辦法前進。 持修

持修不只是任何事的學霸，也有很多小聰明。他開始為我們說明「不寫暑假作業」的利益分析：「我小學都沒做暑假作業，有一次想說不寫我可以玩兩個月，頂多被老師罵兩天，就覺得很抵～試了一次之後就一直都這麼做，欸根本很抵！」這點…小朋友不能亂學！！

創作能量驚人 金曲製作人讚「奇才」

學霸、看卡通、寵物小精靈卡、打傳說、養青蛙、自己做衣服、結婚等，持修用這些奇妙的故事堆疊出他的第一張專輯，並邀請金曲製作人陳君豪、鍾濰宇協力製作，他的創作能量被兩位老師稱是「奇才」。不善言辭的他，將內心故事傾訴於創作裡，用詞曲與人對話，《房間裡的大象》就代表著持修的內心世界。

很多人都是從〈Imma get a new one〉而認識他，在StreetVoice一上架便獲得連續多週冠軍，但持修自己沒想過會如此爆紅：「這首歌已經修了很多東西把它做到完美，丟出去時不覺得很多人會喜歡，但我就覺得丟出去就表示我們做到了。」

問持修自己有沒有推薦，若第一次認識他，可以從哪首開始聽？他緩緩的說：「這張專輯團隊都沒有改我的東西，全部都是我很喜歡的歌，都很不錯...所以就從第一首開始聽吧(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」

打機勝負慾極強的持修，對於金曲獎也有相當大的抱負。最近他為了精進音樂上的自己，把佔據他0.5%的傳說對決刪掉！就為了成為「最強的１人」。他還在訪問中跟我們開玩笑說：「如果…金曲新人獎贏不到，就改名再來一次(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」

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小編後記： 在只聽見他的作品時，編輯們就開始爭論他到底是男孩還是女孩，妹妹頭長髮、中性的歌聲，讓人很難看出持修是「他」還是「她」，大家也化身偵探，開始翻找有關他的身份，爭論了很久，直到看見他很久以前出的「結訓令」，才讓人相信他是確確實實的男孩。 在與他見面前，其實很害怕他害羞話少的個性會讓訪問進行不順利，但深入與他聊天後，讓人大開眼界，他的人生是如此令人震驚又有趣，更讓人見識到什麼叫「真實版江直樹」！（啊...但持修竟然說不認識江直樹...）

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